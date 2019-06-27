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زوجة فى دعوى خلع : تركنى قبل الدُخلة "معلقة" منذ 10 سنوات وتزوج بأخرى

الخميس، 27 يونيو 2019 08:00 ص
زوجة فى دعوى خلع : تركنى قبل الدُخلة "معلقة" منذ 10 سنوات وتزوج بأخرى محكمة الأسرة
اسيوط _ ضحا صالح

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أقامت زوجة "بكر" فى نهاية العقد الثالث من عمرها، دعوى خلع ضد زوجها، بعد أن تركها معلقة منذ 10سنوات عقب عقد القران، وتزوج بزوجة آخرى.
 
وأمام محكمة الأسرة، برئاسة المستشار عمرو عبد الرازق، ووكيل  عماد عادل، وأمانة سر أحمد مجدى، وبحضور هبة أبو السعود، وهشام مجدى الأخصائيين الاجتماعيين ،بمكتب التسويات، أكدت " م، ع،أ"، فى القضية رقم 5027لسنة 2018، أن زوجها "م، ع،ع" ، تركها منذ 10 سنوات بعد أن عقد قرانه عليها،  وبعد عقد القران استعدت للزواج، إلا أنها فوجئت بتركه لها، ولم تعلم عنه شيئا.
 
حاولت أن يطلقها بالحسني أو أن يتمم الزواج، إلا أنه رفض وساومها علي الطلاق بمقابل مادى، وعلمت بعد ذلك بزواجه بآخرى، وإنجابه منها، فلجأت عقب ذلك إلي المحكمة، لإثبات أنها بكر، وأنه تركها منذ عدة سنوات وتزوج بأخرى تاركها معلقة .
 
أقرت الزوجة بما جاء في عريضة الزوجة، وتعهدت على ذلك، وحكمت المحكمة بالخلع وتطليقها طلقة بائنة.
 
 
 
 

 

 


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