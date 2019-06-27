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رفع 435 طن قمامة وتحرير 86 محضر إشغال بمركز الفشن فى بنى سويف (صور)

الخميس، 27 يونيو 2019 05:07 م
رفع 435 طن قمامة وتحرير 86 محضر إشغال بمركز الفشن فى بنى سويف (صور) جانب من المخلفات التى تم رفعها من مركز الفشن
بنى سويف - أيمن لطفى

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أعلن المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن، قامت برفع 310 طن قمامة من نقاط التجميع إلى المحطة الوسيطة، ونقلها إلى مصنع تدوير القمامة بسمسطا.
 
وأوضح المحافظ أنه تم أيضا رفع 25 طن قمامة من قرية الفنت، ومدخل القرية على الطريق الزراعي،  و12 طن قمامة من قرية اقفهص و13 طن قمامة من دلهانس و25 طن قمامة فضلا عن  20 طن ناتج تطهير بطريق نزلة حنا التابعة لقرية أبسوج ، ور 15 طن قمامة من قرية شنرا ، و15 طن قمامة من قرية تلت.
 
كما حررت الوحدة المحلية  86 محضربيئة، و إشغالات طريق وتعديات على الأرصفة  بمدينة الفشن، وعدد  من القرى منها "الفنت ،اقفهص، ودلهانس وأبسوج وتلت"،وفي قطاع الصحة تم المرورعلى الوحدة الصحية، بالجفادون وسالم البحيري وشنراوعزبة الفنت.
 
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محافظ بنى سويف

رفع القمامه والمخلفات

محاضر اشغالات طريق

الوحده المحليه بالفشن

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