رئيس مركز الفتح بأسيوط: تجهيز المركز التكنولوجى لتفعيل خدمة الشباك الواحد

أسيوط- هيثم البدري

قالت نبيلة محمود رئيس مركز ومدينة الفتح، بمحافظة أسيوط،إنه تم تجهيز المركز التكنولوجي بتكلفة 250 ألف جنيه بقوة 30 جهاز حاسب آلى وذلك لتقديم خدمات أفضل للمواطنين عن طريق الشباك الواحد خاصة مع اهتمام الحكومة بتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضحت رئيس المدينة لـ" اليوم السابع" أن اللواء جمال نور الدين يولى اهتماما خاصا بتفعيل دور تلك المراكز وربطها بكافة المديريات والهيئات الحكومية وتفعيل مشروع ميكنة وتطوير القطاع والأداء الحكومي والعمل على سرعة الاستجابة والتفاعل مع المواطنين والتسهيل عليهم وفصل مقدم الخدمة عن طالبها قدر الإمكان فضلا عن رفع كفاءة المنظومة الحكومية ورفع كفاءة ومستوى الاداء لضمان تأدية العمل بالشكل المناسب للمواطنين وتقديم الخدمات فى اسرع وقت ممكن حتى يتم التسهيل على المواطن فى حصوله على الخدمة بدون مشقة وتعب.