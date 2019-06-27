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رئيس بلدية اسطنبول الجديد يحتفل مع الآلاف من أنصاره بتولى مهام منصبه رسميا

الخميس، 27 يونيو 2019 07:00 م
رئيس بلدية اسطنبول الجديد يحتفل مع الآلاف من أنصاره بتولى مهام منصبه رسميا أوغلو يحتفل مع أنصاره
كتب محمد تهامى زكى - تصوير رويترز

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احتفل الآلاف من أنصار أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية اسطنبول الجديد، بتوليه مهام منصبه رسميا، اليوم الخميس، بعد أيام من توجيهه ضربة انتخابية مؤلمة للرئيس رجب طيب أردوغان فى انتخابات الإعادة التى اعتبرت اختبارا للديمقراطية فى البلاد.

احتفالات أنصار أكرم أوغلو
احتفالات أنصار أكرم أوغلو

 

وتولى إمام أوغلو المنتمى لحزب الشعب الجمهورى وهو أكبر أحزاب المعارضة مهام منصبه للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر بعد إلغاء نتيجة فوزه السابق بعد طعون متعددة من حزب العدالة والتنمية الذى ينتمى إليه أردوغان.

احتفالات أنصار أوغلو
احتفالات أنصار أوغلو

 

وفاز أوغلو فى انتخابات الإعادة بفارق يزيد على 800 ألف صوت، على منافسه بن على يلدريم، مرشح حزب العدالة والتنمية.  

احتفالات أنصار رئيس بلدية اسطنبول
احتفالات أنصار رئيس بلدية اسطنبول

 

أكرم أوغلو
أكرم أوغلو

 

الأعلام التركية فى احتفالات أوغلو
الأعلام التركية فى احتفالات أوغلو

 

الآلاف يحتفلون بأوغلو
الآلاف يحتفلون بأوغلو

 

الآلاف يحتفلون برئيس بلدية اسطنبول
الآلاف يحتفلون برئيس بلدية اسطنبول

 

المولوية فى احتفالات أنصار أوغلو
المولوية فى احتفالات أنصار أوغلو

 

المولوية فى احتفالات رئيس بلدية اسطنبول
المولوية فى احتفالات رئيس بلدية اسطنبول

 

أنصار أغلو يحتفلون بتوليه منصب رئيس اسطنبول
أنصار أغلو يحتفلون بتوليه منصب رئيس اسطنبول

 

أوغلو وسط أنصاره
أوغلو وسط أنصاره

 

أوغلو يحيى أنصاره
أوغلو يحيى أنصاره

 

صور أوغلو على رايات المحتفلين
صور أوغلو على رايات المحتفلين

 

صور أوغلو مع أنصاره
صور أوغلو مع أنصاره

 

 


اسطنبول

بلدية اسطنبول

اكرم امام اوغلو

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تركيا

اردوغان

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