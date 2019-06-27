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رئيس المخابرات الفنزويلية السابق يلجأ لواشنطن

الخميس، 27 يونيو 2019 12:54 م
رئيس المخابرات الفنزويلية السابق يلجأ لواشنطن تجمعات فنزويلية
كتبت فاطمة شوقى

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أكد ممثل الولايات المتحدة الأمريكية بفنزويلا ، إليوت أبرامز، أن "الجنرال الفنزويلى كرويستوفر فيجيرا غادر المخابرات الفنزويليين لجأ إلى واشنطن بعد مغادرته الجهاز فى 30 أبريل الماضى".

ووفقا لصحيفة "الباييس" الإسبانية قال أبرامز: "رجل المخابرات السابق ، حر ، الآن دون أى قيود، يمكنه الذهاب إلى أى مكان يريد".

وقالت الصحيفة إن إدارة ترامب تشجع العسكريين الفنزويليين على ترك مادورو والتوقف عن دعمه ، وذلك بعد قول أبرامز: "العقوبات المفروضة على الجنرال قد ألغيت بمجرد مغادرته النظام، وهذه إشارة للمسؤولين الآخرين حول مستقبلهم إذا فعلوا الشىء نفسه".

وأوضحت الصحيفة أن أبرامز ينوى التحدث إلى فيجيرا ، رغم أنه لم يفعل ذلك بعد، وفى مؤتمر صحفى ، كان يأمل فى أن يقوم جيش آخر ، المعقل الكبير الذى يسمح لمادورو بالاستمرار فى السلطة ، أن يحذو حذوه.

بالإضافة إلى ذلك ، كان واثقًا من أن الشهادات الواضحة التى يمكن أن يقدمها فيغيروا حول كيفية عيش الناس فى النظام "يمكن أن تساعد فى تغيير" آراء القوات المسلحة ومنحهم حججًا حول سبب عدم استحسان مادورو لدعمه ".

 


فنزويلا

المخابرات الفنزويلية

واشنطن

دونالد ترامب

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