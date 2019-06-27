رئيس الحكومة التونسية من موقع أحد التفجيرات بتونس: سنتخلص من آخر إرهابى

كتبت – هناء أبو العز

تفقد رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، موقع مكان العملية الارهابية التي استهدفت دورية امنية في شارع الحبيب بورقيبة.

وقال رئيس الحكومة، فى تصريحات نقلتها وسائل الإعلام التونسية، إنه يترحم على شهيد قوات الأمن الذي توفي نتيجة العملية الارهابية الجبانة متابعًا، أن الارهابيون كانوا يريدون إرباك الاقتصاد التونسي والانتقال الديمقراطي خاصة واننا في مرحلة التحضير للانتخابات اضافة الى انطلاق الموسم السياحي.

وأضاف يوسف الشاهد: العملية هي دليل على يأس الارهاب والإرهابيين مضيفًا، نحن نريد ثقافة الحياة ضد ثقافة الموت.

وقال الشاهد: "سنتخلص من اخر ارهابي على أرض تونس".