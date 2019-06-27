رئيس الأركان اليمنى يوجه باستكمال دمج المقاومة فى الجيش الوطنى

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وجه رئيس هيئة الأركان العامة للجيش اليمني الفريق الركن عبدالله النخعي اليوم الخميس قيادة محور الحديدة بسرعة دمج المقاومة التهامية ضمن وحدات الجيش الوطني، واستكمال ترقيم الوحدات التي تم دمجها، بناء على توجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وشدد رئيس الأركان اليمني - خلال لقائه قيادة محور الحديدة، حسبما أورد موقع الجيش الرسمي (سبتمبر نت) - على تنسيق الجهود مع التحالف العربي، كون الهدف الذي يسعى الجميع الى تحقيقه واضح، ويتمثل باستعادة الشرعية وإنهاء الانقلاب، مثمنا الدعم الذي تقدمه دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ووقوفهم إلى جانب اليمن .

وقدم العميد أركان حرب محور الحديدة إبراهيم معصلي، تقرير عن سير المعارك العسكرية الميدانية في جبهات الساحل الغربي بشكل عام وجبهة الحديدة بشكل خاص ووضع الوحدات العسكرية التابعة لقيادة المحور، وتموضعها في جبهات الساحل الغربي، ومعنويات الضباط والجنود، وجهود قيادة المحور لاستكمال عملية دمج المقاومة التهامية ضمن الجيش الوطني ونسبة الإنجاز في عملية الترقيم للوحدات العسكرية التابعة للمحور.

حضر اللقاء رئيس هيئة الاستخبارات اللواء الركن احمد اليافعي، ومدير دائرة شؤون الأفراد العامة الخضر أمزمبر.