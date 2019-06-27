دورة عن فحص الجنين بالموجات فوق الصوتية والكشف المبكر عن التشوهات بأسيوط

أسيوط - محمود عجمى

أشاد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط والمشرف علي كلية الطب بالدور العلمي والبحثي الذي تقوم به كلية الطب والمستشفيات أسيوط الجامعية والذي تقوم به علي نحو رائد ومتميز يضمن المساهمة في تطوير ما تقدمه من خدمات طبية هائلة علي نحو يواكب أحدث المستشفيات الطبية المتخصصة، جاء ذلك في تصريح له بمناسبة انطلاق أعمال اليوم العلمي المفتوح لأول دورة تدريبية دولية متقدمة لتدريب أطباء أمراض النساء والتوليد على الفحص بأجهزة الموجات الصوتية رباعية الأبعاد والاكتشاف المبكر لتشوهات الأجنة، والتي نظمتها وحدة أبحاث وتعليم الموجات فوق الصوتية بمستشفى صحة المرأة الجامعى.

جاء ذلك بحضور الدكتور علاء عبد الحميد أستاذ ورئيس قسم النساء والتوليد ومدير مستشفى صحة المرأة ورئيس الوحدة، والدكتور حسن صلاح الأستاذ المتفرغ بقسم أمراض النساء والتوليد والمشرف العام على الوحدة، والخبير الأجنبى البروفيسور فيليب جنتى أستاذ طب الجنين بجامعة ناشفيل الأمريكية، والدكتور محمد كمال عثمان رئيس المؤسسة المصرية لطب الجنين، والدكتور أحمد الخطيب نائب رئيس المؤسسة المصرية لطب الجنين، إلى جانب نخبة من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس بقسم النساء والتوليد، ومدربين من الهيئة العالمية للموجات الصوتية فى أمراض النساء ISUOG ، وبمشاركة أكثر من 55 متدربا من شباب الأطباء .

وفى بداية أعمال اليوم العلمي أكد الدكتور علاء عبدالحميد أن وحدة أبحاث وتعليم الموجات فوق الصوتية تعد أول وحدة فى صعيد مصر فى التدريب وعمل الأبحاث الخاصة بالموجات فوق الصوتية بهدف تحسين وتطوير التعليم والبحث العلمي فى مجال الفحص بالموجات فوق الصوتية، موضحاً أن الدورة التدريبية المتقدمة لتدريب أطباء أمراض النساء والتوليد على الفحص بأجهزة الموجات الصوتية رباعية الأبعاد والاكتشاف المبكر لتشوهات الأجنة والتي انطلقت أعمالها فى الـ23 من يونيو الجارى تعد واحدة من أنشطة الوحدة الهادفة إلى تدريب شباب الأطباء فى هذا المجال الدقيق بطريقة علمية متقدمة ورفع المستوى العلمي لهم وذلك بإشراف نخبة من الأساتذة بالقسم .

وحول تفاصيل الدورة أوضح الدكتور حسن صلاح أن الدورة تناولت استخدام الموجات فوق الصوتية لفحص الجنين داخل بطن الأم باستخدام الأجهزة الحديثة ومنها : جهاز الدوبلر الملون، وجهاز الفحص ثلاثي ورباعي الأبعاد وذلك بهدف الكشف المبكر عن تشوهات الجنين .

وأضاف أن اليوم العلمي المفتوح شهد العديد من المحاضرات المتخصصة التي تناولت فحص قلب الجنين داخل بطن الأم باستخدام جهاز الدوبلر الملون , استخدام الموجات فوق الصوتية في اكتشاف الأمراض التي تخص الجهاز العصبي للجنين , فحص الكلي والجهاز الهضمي للجنين , أساسيات وطرق فحص الجنين إضافة إلي شق عملي يتم خلاله تناول بعض الحالات المرضية بالفحص والتطبيق .



جانب من الدورة التدريبية بجامعة أسيوط



جانب من الدورة التدريبية بجامعة أسيوط



جانب من الدورة التدريبية بجامعة أسيوط



جانب من الدورة التدريبية بجامعة أسيوط



جانب من الدورة التدريبية بجامعة أسيوط



جانب من الدورة التدريبية بجامعة أسيوط



جانب من الدورة التدريبية بجامعة أسيوط