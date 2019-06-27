سوبر كورة
Ads
الخميس، 27 يونيو 2019 11:32 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

دورات تدريبية للعاملين بالمنطقة الأثرية فى الهرم لنشر الوعى السياحى

الخميس، 27 يونيو 2019 10:56 ص
دورات تدريبية للعاملين بالمنطقة الأثرية فى الهرم لنشر الوعى السياحى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نظمت محافظة الجيزة من خلال الإدارة العامة للسياحة دورات تدريبية للعاملين بالمنطقة الأثرية بالهرم لرفع قدراتهم العملية وبناء الوعى السياحى لديهم.
 
وشهدت الدورات عددا من المناقشات عن العاملين بمجال الخدمات السياحية باعتبارهم شريك أساسى فى عملية بناء الوعى السياحى لدى جميع الفئات، وأن هناك معايير دولية لاخلاقيات مهنة السياحة لابد من التحلى بها تتمثل فى عشر بنود وهى "الأمانة - الاستقامة - الثقة - الولاء - الاهتمام -الاحترام - العدالة - القيادة - السمعة - المحاسبة"، وذلك لتحسين صورة المنتج السياحى المصرى على المستوى الدولى والعمل على تحقيق أعلى مستوى من الجودة فى الخدمات التى يتلقاها السائح.
 
وتمت مناقشة الأسلوب الأمثل فى كيفية معاملة الجمال والخيول وضرورة الاهتمام المتزايد برعاية الحيوان بخطوات تدريجية نحو الحصول على حقوق الحيوان.
 
كما تناولت الندوة الدور الحيوى الذى يقوم به العاملون بالمنطقة الأثرية فى رسم الصورة الحقيقية للسياحة المصرية، كذلك تمت الإشارة إلى العادات التى يجب اتباعها عند التواصل مع السائح، وتم التأكيد على ضرورة اتباع العادات السليمة والمعاملة الحسنة للدواب التى يستقلها السائحين للتمتع عند زيارتهم للأهرامات.
 
أدار فعاليات الندوات حسن عبد الفتاح مدير عام السياحة بالجيزة وسامية سامى رئيس قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية بوزارة السياحة والدكتورأحمد عطا الله وحاتم الجوهرى من مركز بيطرى الهرم.

 


المنطقة الاثرية بالجيزة

اهرامات الجيزة

توعية العاملين بالسياحة

تدريب العاملين بالسياحة

عودة السياحة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تعرف على نتائج اليوم السادس من بطولة أمم أفريقيا 2019.. فيديو

تعرف على نتائج اليوم السادس من بطولة أمم أفريقيا 2019.. فيديو

روني يبهر العالم من جديد بهدف أسطورى فى الدورى الأمريكى.. فيديو

روني يبهر العالم من جديد بهدف أسطورى فى الدورى الأمريكى.. فيديو

كل أهداف الأربعاء.. منتخبنا الوطنى يلدغ الكونغو ويتأهل لثمن نهائى أمم أفريقيا

كل أهداف الأربعاء.. منتخبنا الوطنى يلدغ الكونغو ويتأهل لثمن نهائى أمم أفريقيا

المنتخب يتراجع عن استبعاد عمرو وردة من الكاف.. وحسم مصيره اليوم

المنتخب يتراجع عن استبعاد عمرو وردة من الكاف.. وحسم مصيره اليوم

مواعيد مباريات اليوم الخميس 27 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 27 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

الخميس..آخر موعد لحجز وحدات الإعلان الـ 11 بالإسكان الاجتماعى

الخميس..آخر موعد لحجز وحدات الإعلان الـ 11 بالإسكان الاجتماعى

شاهد.. "مباشر قطر": أردوغان فشل فى تمكين الإرهاب بالشرق الأوسط

شاهد.. "مباشر قطر": أردوغان فشل فى تمكين الإرهاب بالشرق الأوسط

صور.. الجمهور يقوم بتنظيف المدرجات بعد الفوز على الكونغو

صور.. الجمهور يقوم بتنظيف المدرجات بعد الفوز على الكونغو

بالأرقام..تفاصيل خطة تطوير شركات الغزل والنسيج بتكلفة 21 مليار جنيه

بالأرقام..تفاصيل خطة تطوير شركات الغزل والنسيج بتكلفة 21 مليار جنيه

فيديو.. مصر تفوز على الكونغو 2 / 0 وتتأهل إلى دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية.. المحمدى يُضيف هدفه الثانى فى الـ"كان" بعد 9 سنوات.. صلاح يفك النحس ويسجل بعد صيام 222 يوم.. ورقمًا قياسيًا للفراعنة فى "الكلين شيت"

فيديو.. مصر تفوز على الكونغو 2 / 0 وتتأهل إلى دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية.. المحمدى يُضيف هدفه الثانى فى الـ"كان" بعد 9 سنوات.. صلاح يفك النحس ويسجل بعد صيام 222 يوم.. ورقمًا قياسيًا للفراعنة فى "الكلين شيت"

اهداف مباراة مصر والكونغو فى الأمم الأفريقية

اهداف مباراة مصر والكونغو فى الأمم الأفريقية

100 مليون صحة: الانتظام فى المشى يقلل من التوتر ويرفع التركيز

100 مليون صحة: الانتظام فى المشى يقلل من التوتر ويرفع التركيز

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة