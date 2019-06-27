دورات تدريبية للعاملين بالمنطقة الأثرية فى الهرم لنشر الوعى السياحى

نظمت محافظة الجيزة من خلال الإدارة العامة للسياحة دورات تدريبية للعاملين بالمنطقة الأثرية بالهرم لرفع قدراتهم العملية وبناء الوعى السياحى لديهم.

وشهدت الدورات عددا من المناقشات عن العاملين بمجال الخدمات السياحية باعتبارهم شريك أساسى فى عملية بناء الوعى السياحى لدى جميع الفئات، وأن هناك معايير دولية لاخلاقيات مهنة السياحة لابد من التحلى بها تتمثل فى عشر بنود وهى "الأمانة - الاستقامة - الثقة - الولاء - الاهتمام -الاحترام - العدالة - القيادة - السمعة - المحاسبة"، وذلك لتحسين صورة المنتج السياحى المصرى على المستوى الدولى والعمل على تحقيق أعلى مستوى من الجودة فى الخدمات التى يتلقاها السائح.

وتمت مناقشة الأسلوب الأمثل فى كيفية معاملة الجمال والخيول وضرورة الاهتمام المتزايد برعاية الحيوان بخطوات تدريجية نحو الحصول على حقوق الحيوان.

كما تناولت الندوة الدور الحيوى الذى يقوم به العاملون بالمنطقة الأثرية فى رسم الصورة الحقيقية للسياحة المصرية، كذلك تمت الإشارة إلى العادات التى يجب اتباعها عند التواصل مع السائح، وتم التأكيد على ضرورة اتباع العادات السليمة والمعاملة الحسنة للدواب التى يستقلها السائحين للتمتع عند زيارتهم للأهرامات.

أدار فعاليات الندوات حسن عبد الفتاح مدير عام السياحة بالجيزة وسامية سامى رئيس قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية بوزارة السياحة والدكتورأحمد عطا الله وحاتم الجوهرى من مركز بيطرى الهرم.