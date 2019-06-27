سوبر كورة
Ads
الخميس، 27 يونيو 2019 04:45 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

خبير روسى: موسكو مستعدة للتعاون مع الدول الأخرى فى مجال الأمن السيبرانى

الخميس، 27 يونيو 2019 03:38 م
خبير روسى: موسكو مستعدة للتعاون مع الدول الأخرى فى مجال الأمن السيبرانى هاكرز _ صورة ارشيفية
موسكو /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعرب نائب مدير مركز التنسيق الوطنى الروسى للأمن السيبرانى نيكولاى موراشوف، اليوم الخميس، استعداد موسكو للتعاون وتبادل المعرفة والخبرات مع الدول الأخرى فى مجال الأمن السيبراني.

وذكر موراشوف - فى تصريح له أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية - "أن موسكو تحذر من اتخاذ أى خطوات طائشة فى هذا المجال، كما تطالب بالحفاظ على السلام والاستقرار الدولي، فيجب أن تُحل جميع النزاعات التى تنشأ بفعل هذا الأمر عن طريق السُبل السلمية"، مُشددًا على استعداد روسيا للتحقيق بشأن حوادث الأمن السيبرانى والجرائم الإلكترونية على المستوى الدولي.

وأضاف أن فى روسيا توجد عقوبة جنائية ليس فقط على استخدام ونشر برامج الكومبيوتر الضارة، ولكن لتطويرها أيضًا.

يُشار إلى أن مركز التنسيق الوطنى الروسى للأمن السيبرانى تم تأسيسه فى سبتمبر الماضى بناء على أمر من مدير جهاز الأمن الفيدرالى بموجب قرار رئاسى لإنشاء نظام حكومى يهدف إلى التصدى لآثار الهجمات السيبرانية "الإلكترونية" ضد روسيا.

 


خبير روسى

روسيا

أخبار روسيا

موسكو

الأمن السيبرانى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البنوك إجازة رسمية يوم الأحد المقبل بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

البنوك إجازة رسمية يوم الأحد المقبل بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

ماذا يعنى الاقتصاد الرقمى.. وما هى خطوات مصر فى التحول لعصر ثورة المعلومات؟.. تطوير نظم الدفع القومية أهم الخطوات.. العمل على تحقيق الشمول المالى.. أحد البنود الهامة فى رؤية مصر 2030

ماذا يعنى الاقتصاد الرقمى.. وما هى خطوات مصر فى التحول لعصر ثورة المعلومات؟.. تطوير نظم الدفع القومية أهم الخطوات.. العمل على تحقيق الشمول المالى.. أحد البنود الهامة فى رؤية مصر 2030

"تايم سبورت" تكشف كواليس جلسة الفجر لإنهاء أزمة عمرو وردة فى المنتخب

"تايم سبورت" تكشف كواليس جلسة الفجر لإنهاء أزمة عمرو وردة فى المنتخب

أفريقيا أرض الأساطير.. صامويل إيتو "الأسد الذهبى" الذى عشقه الفراعنة

أفريقيا أرض الأساطير.. صامويل إيتو "الأسد الذهبى" الذى عشقه الفراعنة

مصدر باتحاد الكرة يكشف حقيقة عودة عمرو وردة لصفوف المنتخب

مصدر باتحاد الكرة يكشف حقيقة عودة عمرو وردة لصفوف المنتخب

الإرهاب يضرب قلب تونس .. تفجيران انتحاريان يستهدفان شارع بورقيبة ومحيط جهاز مكافحة الإرهاب .. سيدة تفجر نفسها بالقرب من مقر السفارة الفرنسية .. والداخلية تطارد الخلايا الإرهابية وتعلن : قتيل و 9 مصابين

الإرهاب يضرب قلب تونس .. تفجيران انتحاريان يستهدفان شارع بورقيبة ومحيط جهاز مكافحة الإرهاب .. سيدة تفجر نفسها بالقرب من مقر السفارة الفرنسية .. والداخلية تطارد الخلايا الإرهابية وتعلن : قتيل و 9 مصابين

القصة الكاملة لأزمة عمرو وردة مع الفراعنة.. فيديو فاضح يدفع أبو ريدة لاستبعاده من المنتخب.. تعاطف صلاح والمحمدى واعتذار اللاعب أبرز فصول التهدئة.. واستمرار اللاعب فى المعسكر ولغة التسامح تمهد لإعلان قرار العفو

القصة الكاملة لأزمة عمرو وردة مع الفراعنة.. فيديو فاضح يدفع أبو ريدة لاستبعاده من المنتخب.. تعاطف صلاح والمحمدى واعتذار اللاعب أبرز فصول التهدئة.. واستمرار اللاعب فى المعسكر ولغة التسامح تمهد لإعلان قرار العفو

موجز 1.. انخفاض الحرارة غداً 3 درجات.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

موجز 1.. انخفاض الحرارة غداً 3 درجات.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

العالم يتغنى بتأهل الفراعنة إلى ثمن نهائى امم افريقيا 2019.. مهارة صلاح وتريزيجيه حديث الفيفا والكاف.. الصحافة الإنجليزية تشيد بـ"المايسترو" وتنتقد تغييرات أجيرى.. وسكاى نيوز تبرز حفاظ الشناوى على نظافة شباكه

العالم يتغنى بتأهل الفراعنة إلى ثمن نهائى امم افريقيا 2019.. مهارة صلاح وتريزيجيه حديث الفيفا والكاف.. الصحافة الإنجليزية تشيد بـ"المايسترو" وتنتقد تغييرات أجيرى.. وسكاى نيوز تبرز حفاظ الشناوى على نظافة شباكه

تعرف على نتائج اليوم السادس من بطولة أمم أفريقيا 2019.. فيديو

تعرف على نتائج اليوم السادس من بطولة أمم أفريقيا 2019.. فيديو

روني يبهر العالم من جديد بهدف أسطورى فى الدورى الأمريكى.. فيديو

روني يبهر العالم من جديد بهدف أسطورى فى الدورى الأمريكى.. فيديو

كل أهداف الأربعاء.. منتخبنا الوطنى يلدغ الكونغو ويتأهل لثمن نهائى أمم أفريقيا

كل أهداف الأربعاء.. منتخبنا الوطنى يلدغ الكونغو ويتأهل لثمن نهائى أمم أفريقيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة