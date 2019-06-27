خبير روسى: موسكو مستعدة للتعاون مع الدول الأخرى فى مجال الأمن السيبرانى

موسكو /أ ش أ/

أعرب نائب مدير مركز التنسيق الوطنى الروسى للأمن السيبرانى نيكولاى موراشوف، اليوم الخميس، استعداد موسكو للتعاون وتبادل المعرفة والخبرات مع الدول الأخرى فى مجال الأمن السيبراني.

وذكر موراشوف - فى تصريح له أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية - "أن موسكو تحذر من اتخاذ أى خطوات طائشة فى هذا المجال، كما تطالب بالحفاظ على السلام والاستقرار الدولي، فيجب أن تُحل جميع النزاعات التى تنشأ بفعل هذا الأمر عن طريق السُبل السلمية"، مُشددًا على استعداد روسيا للتحقيق بشأن حوادث الأمن السيبرانى والجرائم الإلكترونية على المستوى الدولي.

وأضاف أن فى روسيا توجد عقوبة جنائية ليس فقط على استخدام ونشر برامج الكومبيوتر الضارة، ولكن لتطويرها أيضًا.

يُشار إلى أن مركز التنسيق الوطنى الروسى للأمن السيبرانى تم تأسيسه فى سبتمبر الماضى بناء على أمر من مدير جهاز الأمن الفيدرالى بموجب قرار رئاسى لإنشاء نظام حكومى يهدف إلى التصدى لآثار الهجمات السيبرانية "الإلكترونية" ضد روسيا.