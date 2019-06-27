حى العجوزة يطور ميدان شاهين ودهن العقارات المطلة على المحور.. صور

كتب سيد الخلفاوى

نفذ حى العجوزة بالجيزة برئاسة اللواء هانى العنانى، عدة حملات لرفع كفاءة النظافة بنطاق الحى، فى محيط الطريق الدائرى من مطلع شارع المعتمدية حتى نزلة المحور كما تواصلت أعمال طلاء واجهات العقارات المطلة على المحور والطريق الدائري بقطاع أرض اللواء.

وفى السياق كلف رئيس حى العجوزة إدارة المبانى بالحى بتطوير الجزيرة الوسطى بميدان شاهين بقطاع العجوزة ، وطلاء سور مواقف السيارات أسفل كوبرى 15 مايو بشارع 26 يونيو وأسفل كوبرى 6 أكتوبر بشارع المتحف الزراعي كما وجه بإزالة مبانى مخالفة بالمسافة الجانبية بالعقار رقم 5 شارع عمر بن عبد العزيز من شارع وادى النيل بقطاع المهندسين.

كما تابع اللواء هانى العنانى، أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع عبد المنعم سند ، حيث تقوم إدارة صيانة الطرق بتركيب بلاط الإنترلوك بأرصفة الشارع وقيام إدارة المباني بترميم وطلاء سور الجزيرة الوسطى بالشارع و كذلك قيام إدارة الحدائق بتسوية النجيلة وتهذيبها كما قامت إدارة النظافة بالحي بكنس و تجريد الشارع ورفع التراكمات والمخلفات الناتجة عن أعمال تطوير الشارع.