حكومة اليمن: نستنكر فتوى الحوثيين بإهدار دماء العاملين بالمنظمات الدولية

إيمان حنا

أكد وزير الإعلام اليمنى الدكتور معمر الأريانى إدانة اليمن واستنكار تصريحات شمس الدين شرف الدين الذي عينته المليشيا الحوثية "مفتي الديار اليمنية" والتي هي بمثابة فتوى بإهدار دماء العاملين في المنظمات الدولية والهيئات العاملة في مجال الإغاثة الإنسانية في اليمن، بمزاعم رصدهم للإحداثيات وجمع معلومات لصالح اجهزة مخابرات.

وأضاف، أن هذا التحريض من مفتي المليشيا وقبله الناطق باسمها محمد عبد السلام وكيل الاتهامات الخطيرة يجعل نشاط المنظمات والعاملين فيها بمناطق سيطرة المليشيا محفوفا بالمخاطر ويجعلهم عرضة للابتزاز، ويحول بينهم وبين أداء مهامهم في تقييم الأوضاع الإنسانية وتقديم المساعدات الانسانية لمن يستحقها.