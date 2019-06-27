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جامعة بنى سويف الأولى محليا والـ201 دوليا فى الرياضيات طبقا لتصنيف شنغهاى

الخميس، 27 يونيو 2019 01:06 م
جامعة بنى سويف الأولى محليا والـ201 دوليا فى الرياضيات طبقا لتصنيف شنغهاى مجلس جامعة بنى سويف " ارشيفية"
بنى سويف - هانى فتحى

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أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، عن إنفراد جامعة بنى سويف بالترتيب الأول محليا، و201 دوليا في الرياضيات طبقا لتصنيف شنغهاى، حيث تصدرت الجامعة القائمة وحصلت على الترتيب الأول في مصرمنفردة في الرياضيات، كما حصلت على الترتيب الثالث محليا في العلوم الصيدلانية والصيدلة، والعلوم البيطرية، مشيرا إلى ترتيب الجامعة 201- 300 دوليا في الرياضيات والعلوم البيطرية، و301- 400 دوليا في العلوم الصيدلانية والصيدلة.
 
وأوضح الدكتور منصور حسن فى بيان له، أن الجامعة تحتفظ للعام الثانى على التوالى في هذا التصنيف في 3 تخصصات علمية رئيسية، وتعكس هذه النتيجة جودة البحث العلمي والأبحاث المنشورة، مؤكدا أن الجامعة تعد من الجامعات الواعدة،  المميزة علميا وبحثيا بعدد من الباحثين الشبان المتميزين، وعدد من الاستشهادات النسبية في مجالات عدة، أهمها الرياضيات والعلوم البيطرية والعلوم الصيدلانية، وتمتلك شبكة علاقات دولية، ومعدل نشر ابحاث متميز في العلوم البيئية والمتقدمة.   
 
وأضاف رئيس الجامعة، أن معايير هذا التصنيف تعتمد على خريجي الجامعة الحاصلين على جائزة نوبل أو فيلدس، وأعضاء هيئة التدريس الحاصلين على جائزة نوبل أو فيلدس، والباحثون الأكثر استشهادا على مستوى العالم، والأبحاث المنشورة في مجلتي نايتشر وساينس، وإجمالي الأبحاث المنشورة والمفهرسة على كلاريفت، فضلا عن العدد النسبي لأعضاء هيئة التدريس. 
 
 

بنى سويف

جامعة بنى سويف

تصنيف شنغهاي

التنافسية العالمية

الجامعات المصرية

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