سوبر كورة
Ads
الخميس، 27 يونيو 2019 12:06 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

تكفى لملء مليار حمام أوليمبى..العثور على طبقة مياه جوفية عذبة أسفل الأطلنطى

الخميس، 27 يونيو 2019 11:30 ص
تكفى لملء مليار حمام أوليمبى..العثور على طبقة مياه جوفية عذبة أسفل الأطلنطى
كتبت ريم عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

قالت شبكة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية إن العلماء قد عثروا على طبقة مياه جوفية عملاقة من الماء العذب أسفل المحيط الأطلنطى، بها ما يكفى من الماء لملء أكثر من مليار حمام سباحة أوليمبى.

 

 وأوضحت الشبكة فى تقرير لها اليوم إن طبقة المياه الجوفية الضخمة، العذبة فى الغالب، تعانق الساحل من نيوجيرسى وحتى ماسوشستستن تحت قاع المحيط. وتحتوى على 2800 كيلو متر مكعب على الأقل، أى حوالى 739 تريليون جالون من السائل، وهذه الكمية كافية لمل 1.1 مليار حوض سباحة أوليمبى.

 

 وأكدت "سى إن إن" إن هذه أكبر طبقة مياه جوفية معروفة من المياه العذبة تحت سطح الأرض. لكن الأهم من ذلك، أنه قد يكون هناك طبقات أخرى جوفية من المياه فى جميع أنحاء العالم، وهى مورد طبيعى ضخم محتمل على كوكب يزداد عدد سكانه بإطراد.

 

وجاء هذا الاكتشاف بواسطة باحثين فى جامعة كولومبيا ومعهد وودز هول لعلوم المحيطات أثناء قيامهم بإجراء مسح لقاع المحيط قبالة الساحل الشمالى الشرقى للولايات المتحدة، وفقا لدراسة نشرت الأسبوع الماضى فى مجلة  Scientific Reports.

 

 ومنذ سبعينات القرن الماضى على الأقل،  كانت الشركات فى المنطقة التى تنقب عن النفط تحت سطح البحر تعثر أحيانا على جيوب من المياه العذبة، لكن لم يتضح كم المياه المتدفقة هناك.

 

 وقالت كلوى جوستافسون، المؤلف الرئيسى للدراسة والمرشحة للدكتوراه فى جامعة كولومبيا: "كنا نعرف أن هناك مياه عذبة فى أماكن معزولة، لكننا لم نعرف مداها أو هندستها". وأضافت إنها قد تتحول إلى مورد مهم فى أجزاء أخرى من العالم.

 

 


مياه جوفية

مياه عذبة

المحيط الاطلنطى

جامعة كولومبيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

توفيق عكاشة: أصل العرب من مصر وينتشرون من المحيط الأطلنطى للخليج العربى

السبت، 17 نوفمبر 2018 09:15 م

ترامب: إعصار إيرما هو الأكبر فى المحيط الأطلنطى ونعمل بجدية لمواجهته

الخميس، 07 سبتمبر 2017 06:56 م

بالفيديو.. جولة المنتخب على المحيط الأطلنطى قبل مواجهة المغرب

الجمعة، 27 يناير 2017 07:19 م

بالصور.. لاعبو المنتخب فى نزهة بالمحيط الأطلنطى قبل مواجهة المغرب

الجمعة، 27 يناير 2017 02:48 م

يديعوت :اسرائيل أجرت تجربة نووية بالمحيط الأطلنطى عام 1979

الخميس، 08 ديسمبر 2016 05:41 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
العالم يتغنى بتأهل الفراعنة إلى ثمن نهائى امم افريقيا 2019.. مهارة صلاح وتريزيجيه حديث الفيفا والكاف.. الصحافة الإنجليزية تشيد بـ"المايسترو" وتنتقد تغييرات أجيرى.. وسكاى نيوز تبرز حفاظ الشناوى على نظافة شباكه

العالم يتغنى بتأهل الفراعنة إلى ثمن نهائى امم افريقيا 2019.. مهارة صلاح وتريزيجيه حديث الفيفا والكاف.. الصحافة الإنجليزية تشيد بـ"المايسترو" وتنتقد تغييرات أجيرى.. وسكاى نيوز تبرز حفاظ الشناوى على نظافة شباكه

تعرف على نتائج اليوم السادس من بطولة أمم أفريقيا 2019.. فيديو

تعرف على نتائج اليوم السادس من بطولة أمم أفريقيا 2019.. فيديو

روني يبهر العالم من جديد بهدف أسطورى فى الدورى الأمريكى.. فيديو

روني يبهر العالم من جديد بهدف أسطورى فى الدورى الأمريكى.. فيديو

كل أهداف الأربعاء.. منتخبنا الوطنى يلدغ الكونغو ويتأهل لثمن نهائى أمم أفريقيا

كل أهداف الأربعاء.. منتخبنا الوطنى يلدغ الكونغو ويتأهل لثمن نهائى أمم أفريقيا

المنتخب يتراجع عن استبعاد عمرو وردة من الكاف.. وحسم مصيره اليوم

المنتخب يتراجع عن استبعاد عمرو وردة من الكاف.. وحسم مصيره اليوم

مواعيد مباريات اليوم الخميس 27 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 27 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

الخميس..آخر موعد لحجز وحدات الإعلان الـ 11 بالإسكان الاجتماعى

الخميس..آخر موعد لحجز وحدات الإعلان الـ 11 بالإسكان الاجتماعى

شاهد.. "مباشر قطر": أردوغان فشل فى تمكين الإرهاب بالشرق الأوسط

شاهد.. "مباشر قطر": أردوغان فشل فى تمكين الإرهاب بالشرق الأوسط

صور.. الجمهور يقوم بتنظيف المدرجات بعد الفوز على الكونغو

صور.. الجمهور يقوم بتنظيف المدرجات بعد الفوز على الكونغو

بالأرقام..تفاصيل خطة تطوير شركات الغزل والنسيج بتكلفة 21 مليار جنيه

بالأرقام..تفاصيل خطة تطوير شركات الغزل والنسيج بتكلفة 21 مليار جنيه

فيديو.. مصر تفوز على الكونغو 2 / 0 وتتأهل إلى دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية.. المحمدى يُضيف هدفه الثانى فى الـ"كان" بعد 9 سنوات.. صلاح يفك النحس ويسجل بعد صيام 222 يوم.. ورقمًا قياسيًا للفراعنة فى "الكلين شيت"

فيديو.. مصر تفوز على الكونغو 2 / 0 وتتأهل إلى دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية.. المحمدى يُضيف هدفه الثانى فى الـ"كان" بعد 9 سنوات.. صلاح يفك النحس ويسجل بعد صيام 222 يوم.. ورقمًا قياسيًا للفراعنة فى "الكلين شيت"

اهداف مباراة مصر والكونغو فى الأمم الأفريقية

اهداف مباراة مصر والكونغو فى الأمم الأفريقية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة