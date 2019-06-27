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تعرف علي أعمال إدارة الجودة بصحة الفيوم خلال الشهر الجاري

الخميس، 27 يونيو 2019 09:50 م
تعرف علي أعمال إدارة الجودة بصحة الفيوم خلال الشهر الجاري وزارة الصحة
الفيوم – رباب الجالي

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عقدت الدكتورة آمال هاشم وكيل وزارة الصحة بالفيوم اجتماعاً مع مسئولى إدارة الجودة لمناقشة مشاكل التمريض، وبحث  نقاط المرور علي المستشفيات، ومراجعة خطط الجودة الخاصة بمستشفيات المحافظة.

ولفتت آمال هاشم أن فريق إدارة مكافحة العدوي قام بالمرور على مستشفيات المحافظة ومستشفي التأمين الصحي وعمل التقييم الإحصائي، والمرور علي مستشفي إطسا المركزي وتدريب الفريق الصحي بالمستشفي وكذلك المرور علي 3 ووحدات من إدارة إطسا.

وفي إدارة التمريض تم المرور علي المستشفيات (العام- الرمد- سنورس- طامية- إطسا ) والمرور علي وحدات (مركز طبي كيمان- مركز طبي طامية- قصر الرشوان- المركز الطبي للسد العالي )، وقامت إدارة الطب العلاجي والمستشفيات بالمرور علي مستشفي صدر الفيوم، كما قامت لجنة من مديرية الصحة برئاسة مدير إدارة المستشفيات ومدير إدارة الطواري ومدير التفتيش المالي والإداري بفحص ومتابعة أعمال مستشفي سنورس المركزي .

وعن إدارة وحدة النفايات  أكدت وكيلة وزارة الصحة تم حرق 26 طن 431 كيلو نفايات، كما قامت إدارة المعامل بعمل جدول لتحليل المخدارت للسائقين في الكمائن (كوم اوشيم - أسيوط ) لشهر يونيو ،2019 وتم عمل الجدول الخاص بسحب العينات لانفلونزا الطيور خلال شهر يونيو، والمرور علي المعمل البكتريولوجي بالمعمل المشترك.

 

 

 


الفيوم

مديرية الصحة بالفيوم

المستشفيات المركزية الفيوم

النفايات الطبية

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