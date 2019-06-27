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بعد التحفظ علي أموالهم..

تعرف على الموقف القانونى للمتهمين ب"خلية الأمل"

الخميس، 27 يونيو 2019 11:54 ص
تعرف على الموقف القانونى للمتهمين ب"خلية الأمل" زياد العليمى-أرشيفية
كتبت أمنية الموجى

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كشفت مصادر قانونية عن الموقف القانوني لزياد العليمي و10 آخرين متهمين بالانضمام لخلية الأمل، والمحبوسين احتياطيا علي ذمة التحقيقات في القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، بعد قرارالتحفظ علي أموالهم، وأموال المتهمين الهاربين في القضية. 
 
وقالت المصادر، إن المتهمين الصادر بحقهم قرار بالتحفظ على ألأموال من قبل نيابة أمن الدولة العليا،  سيتم اخطار البنك المركزى والشهر العقاري، وعدد من الجهات الأخرى بنتفيذ قرار التحفظ على أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية والأسهم والسندات بالبورصة والبنوك والشركات .
 
 
 وبحسب القانون سيترتب علي القرار عقوبات هى :
 
1- الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبى من دخول البلاد.
 
2 - سحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار جواز سفر جديد.
 
3- فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية.
 
4- تجميد الأموال متى استخدمت فى ممارسة نشاط إرهابى.

قوائم المنع من السفر

محكمة الجنايات

أمن الدولة

الكيانات الارهابية

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