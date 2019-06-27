تعرف على أضخم 10 جيوش فى العالم فى عدد الجنود الفاعلين

رصد موقع شبكة "سى إن إن" الأمريكية بالعربية أضخم 10 جيوش فى العالم من حيث عدد الجنود الفاعلين بها، استنادا إلى تصنيف موقع جلوبال فاير المتخصص فى الشئون العسكرية.

وبحسب التصنيف، يحتل الجيش الصينى المرتبة الأولى فى قائمة أضخم جيوش العالم من حيث عدد الجنود الفاعلين فى الخدمة، حيث يبلغ عدد القوات الفاعلة حوالى 2.183.000 جندى. وفى المرتبة الثانية جاءت الهند التى يضم جيشها1.362.000 من الجنود الفاعلين فى الخدمة، ثم الولايات المتحدة فى المركز الثالث بـ1.281.900 جندى فى الخدمة.

وفى المركز الرابع تأتى كوريا الشمالية حيث تمتلك 1.280.000 جندى فاعل، يليها روسيا فى المركز الخامس بـ 1.013.628 من قوات الجيش الفاعلة فى الخدمة.

وبفارق كبير، جاءت باكستان فى المركز السادس بـ654.000 جندى فاعل، أما فى المرتبة السابعة فقد جاءت كوريا الجنوبية بعدد 625.000 جندى فاعل بفارق كبير عن كوريا الشمالية.

واحتلت إيران ، المرتبة الثامنة من حيث عدد الجنود الفاعلين فى الخدمة بعدد 523.000، وفى المرتبة التاسعة تأتى فيتنام بعدد جنود فاعلين بلغ 482.000 جندى، فيما احتلت مصر التى يعد جيشها الأقوى عربياً المرتبة العاشرة من حيث عدد الجنود الفاعلين فى الخدمة، حيث بلغ عدد أفراد جيشها الفاعلين 440.000 جندى ، ولا يعد عدد الجنود الفاعلين المقياس الرئيسى لقوة الجيش، فرغم أن الصين والهند، وهما أكبر دولتان فى العالم من حيث عدد السكان تتفوقان على الولايات المتحدة فى عدد الجنود الفاعلين، إلا أن الجيش الأمريكى يظل الأقوى فى العالم.