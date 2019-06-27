سوبر كورة
Ads
الخميس، 27 يونيو 2019 01:40 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

ترامب يطالب الهند برفع الرسوم الجمركية المفروضة على بعض السلع الأمريكية

الخميس، 27 يونيو 2019 01:07 م
ترامب يطالب الهند برفع الرسوم الجمركية المفروضة على بعض السلع الأمريكية دونالد ترامب الرئيس الأمريكى
نيويورك /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طالب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الخميس، الهند برفع التعريفات الجمركية الانتقامية التى قامت بفرضها على 28 منتجًا أمريكيا الشهر الجارى، واصفًا إياها بـ"غير المقبولة".

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية -على موقعها الإلكتروني- أن هذه التعريفات الجمركية تعد بمثابة رسالة شديدة اللهجة توجهها نيودلهى لواشنطن وتشير إلى أن الروابط التجارية بين البلدين تتدهور بوتيرة سريعة.

وكان ترامب كتب على موقع "تويتر" قائلا: "إننى أتطلع إلى الحديث مع رئيس الوزراء (الهندي) ناريندرا مودى بشأن حقيقة كون الهند تفرض، منذ أعوام، تعريفات جمركية مرتفعة للغاية على الولايات المتحدة وأنها قامت فى الآونة الأخيرة بزيادة الرسوم الجمركية المرتفعة بالفعل".

وأضاف ترامب: "هذا الأمر غير مقبول ويجب إلغاء التعريفات الجمركية".

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن الهند قامت بزيادة الرسوم الجمركية المفروضة على 28 من منتجات الولايات المتحدة بعد أن قامت الأخيرة بإلغاء المعاملة التجارية التفضيلية لبعض السلع الهندية، جدير بالذكر أنه من المقرر أن يلتقى ترامب ومودى خلال قمة مجموعة العشرين المنعقدة فى اليابان الأسبوع الجاري.

 

 

 


ترامب

الهند

الرسوم الجمركية

السلع الأمريكية

أخبار أمريكا

قمة مجموعة العشرين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أفريقيا أرض الأساطير.. صامويل إيتو "الأسد الذهبى" الذى عشقه الفراعنة

أفريقيا أرض الأساطير.. صامويل إيتو "الأسد الذهبى" الذى عشقه الفراعنة

مصدر باتحاد الكرة يكشف حقيقة عودة عمرو وردة لصفوف المنتخب

مصدر باتحاد الكرة يكشف حقيقة عودة عمرو وردة لصفوف المنتخب

الإرهاب يضرب قلب تونس .. تفجيران انتحاريان يستهدفان شارع بورقيبة ومحيط جهاز مكافحة الإرهاب .. سيدة تفجر نفسها بالقرب من مقر السفارة الفرنسية .. والداخلية تطارد الخلايا الإرهابية وتعلن : قتيل و 9 مصابين

الإرهاب يضرب قلب تونس .. تفجيران انتحاريان يستهدفان شارع بورقيبة ومحيط جهاز مكافحة الإرهاب .. سيدة تفجر نفسها بالقرب من مقر السفارة الفرنسية .. والداخلية تطارد الخلايا الإرهابية وتعلن : قتيل و 9 مصابين

القصة الكاملة لأزمة عمرو وردة مع الفراعنة.. فيديو فاضح يدفع أبو ريدة لاستبعاده من المنتخب.. تعاطف صلاح والمحمدى واعتذار اللاعب أبرز فصول التهدئة.. واستمرار اللاعب فى المعسكر ولغة التسامح تمهد لإعلان قرار العفو

القصة الكاملة لأزمة عمرو وردة مع الفراعنة.. فيديو فاضح يدفع أبو ريدة لاستبعاده من المنتخب.. تعاطف صلاح والمحمدى واعتذار اللاعب أبرز فصول التهدئة.. واستمرار اللاعب فى المعسكر ولغة التسامح تمهد لإعلان قرار العفو

موجز 1.. انخفاض الحرارة غداً 3 درجات.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

موجز 1.. انخفاض الحرارة غداً 3 درجات.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

العالم يتغنى بتأهل الفراعنة إلى ثمن نهائى امم افريقيا 2019.. مهارة صلاح وتريزيجيه حديث الفيفا والكاف.. الصحافة الإنجليزية تشيد بـ"المايسترو" وتنتقد تغييرات أجيرى.. وسكاى نيوز تبرز حفاظ الشناوى على نظافة شباكه

العالم يتغنى بتأهل الفراعنة إلى ثمن نهائى امم افريقيا 2019.. مهارة صلاح وتريزيجيه حديث الفيفا والكاف.. الصحافة الإنجليزية تشيد بـ"المايسترو" وتنتقد تغييرات أجيرى.. وسكاى نيوز تبرز حفاظ الشناوى على نظافة شباكه

تعرف على نتائج اليوم السادس من بطولة أمم أفريقيا 2019.. فيديو

تعرف على نتائج اليوم السادس من بطولة أمم أفريقيا 2019.. فيديو

روني يبهر العالم من جديد بهدف أسطورى فى الدورى الأمريكى.. فيديو

روني يبهر العالم من جديد بهدف أسطورى فى الدورى الأمريكى.. فيديو

كل أهداف الأربعاء.. منتخبنا الوطنى يلدغ الكونغو ويتأهل لثمن نهائى أمم أفريقيا

كل أهداف الأربعاء.. منتخبنا الوطنى يلدغ الكونغو ويتأهل لثمن نهائى أمم أفريقيا

المنتخب يتراجع عن استبعاد عمرو وردة من الكاف.. وحسم مصيره اليوم

المنتخب يتراجع عن استبعاد عمرو وردة من الكاف.. وحسم مصيره اليوم

مواعيد مباريات اليوم الخميس 27 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 27 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

الخميس..آخر موعد لحجز وحدات الإعلان الـ 11 بالإسكان الاجتماعى

الخميس..آخر موعد لحجز وحدات الإعلان الـ 11 بالإسكان الاجتماعى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة