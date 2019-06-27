ترامب يطالب الهند برفع الرسوم الجمركية المفروضة على بعض السلع الأمريكية

نيويورك /أ ش أ/

طالب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الخميس، الهند برفع التعريفات الجمركية الانتقامية التى قامت بفرضها على 28 منتجًا أمريكيا الشهر الجارى، واصفًا إياها بـ"غير المقبولة".

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية -على موقعها الإلكتروني- أن هذه التعريفات الجمركية تعد بمثابة رسالة شديدة اللهجة توجهها نيودلهى لواشنطن وتشير إلى أن الروابط التجارية بين البلدين تتدهور بوتيرة سريعة.

وكان ترامب كتب على موقع "تويتر" قائلا: "إننى أتطلع إلى الحديث مع رئيس الوزراء (الهندي) ناريندرا مودى بشأن حقيقة كون الهند تفرض، منذ أعوام، تعريفات جمركية مرتفعة للغاية على الولايات المتحدة وأنها قامت فى الآونة الأخيرة بزيادة الرسوم الجمركية المرتفعة بالفعل".

وأضاف ترامب: "هذا الأمر غير مقبول ويجب إلغاء التعريفات الجمركية".

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن الهند قامت بزيادة الرسوم الجمركية المفروضة على 28 من منتجات الولايات المتحدة بعد أن قامت الأخيرة بإلغاء المعاملة التجارية التفضيلية لبعض السلع الهندية، جدير بالذكر أنه من المقرر أن يلتقى ترامب ومودى خلال قمة مجموعة العشرين المنعقدة فى اليابان الأسبوع الجاري.