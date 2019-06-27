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بلومبرج: موظفون من هواوى تعاونوا مع الجيش الصينى فى مشروعات بحثية

الخميس، 27 يونيو 2019 05:00 ص
بلومبرج: موظفون من هواوى تعاونوا مع الجيش الصينى فى مشروعات بحثية الجيش الصينى
رويترز

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ذكرت وكالة بلومبرج اليوم الخميس، أن عدة موظفين من شركة هواوي تكنولوجيز، تعاونوا مع أفراد من القوات المسلحة الصينية في عشرة مشروعات أبحاث على الأقل خلال العشر سنوات الأخيرة.

 

وقالت بلومبرج، إن موظفين في هواوي تعاونوا مع أعضاء من مختلف أجهزة جيش التحرير الشعبي الصيني في مشروعات تمتد من الذكاء الاصطناعي إلى الاتصالات اللاسلكية.

 

وقال المتحدث باسم هواوي لبلومبرج في بيان عبر رسالة "هواوي ليست على علم بنشر موظفيها وثائق بحثية بصفتهم الشخصية".

 

وأضاف "هواوي ليس لها أي تعاون أو شراكة للابحاث والتطوير مع مؤسسات تابعة لجيش التحرير الشعبي. هواوي تطور وتنتج فحسب وسائل اتصالات تتفق مع المعايير المدنية في جميع أنحاء العالم ولا تعدل منتجات تتعلق بالابحاث والتطوير من أجل الجيش".

 


الصين

هواوى

الجيش الصينى

الذكاء الاصطناعى

ابحاث

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