بلجيكا تقرر حظر استخدام المواد البلاستيكية يوليو المقبل

كتب أحمد علوى

قررت السلطات البلجيكية، حظر استخدام المواد البلاستيكية فى المناسبات بالأماكن العامة فى مدينة بروكسل، على أن يكون بداية العمل بهذا القرار، فى شهر يوليو المقبل.

تم اتخاذ هذا الإجراء فى سياق خطة المناخ التى إعتمدتها المدينة للمساهمة فى الحد من التلوث.

ويستهدف حظر المواد التى يمكن التخلص منها مثل الشفاطات والأكواب والسكاكين أو الصوانى البلاستيكية ، وسيتم إقتراح بديل لهذه العناصر، حيث تم تعميم القائمة التى قام مجلس البلدية بإعتمادها ، على منظمى والإحتفالات والمهرجانات والمناسبات العامة، وحسب قرار البلدية، سيؤدى عدم الامتثال للوائح إلى غرامة إدارية.

وراء إتخاذ مثل هذا القرار ، تعتزم مدينة بروكسل أن تكون مثالاً يحتذى به فى هذا المجال وتأمل أن تكون مصدر إلهام للمدن الأخرى، وتجدر الإشارة إلى انه من المقرر إجراء تقييم لهذا التدبير فى عام 2020.