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بعد نقله إلى المستشفى العسكرى.. تعرف على أبرز محطات الرئيس التونسى

الخميس، 27 يونيو 2019 03:59 م
بعد نقله إلى المستشفى العسكرى.. تعرف على أبرز محطات الرئيس التونسى قائد السبسى - رئيس تونس
كتبت – هناء أبو العز

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تدهورت حالة الرئيس  التونسى الباجى  قائد السبسى،  والبالغ من العمر 94 عامًا،    صباح اليوم، وأصيب بوعكة صحية، نقل على أثرها إلى المستشفى العسكرى ، ويضم تاريخة السياسى العديد من المحطات 
 
- هو رئيس حزب نداء تونس.، وتقلّد العديد من المناصب الوزارية في عهد الحبيب بورقيبة، ثم عاد للساحة السياسية بعد الثورة التونسية.، وترشح لانتخابات الرئاسية في 2014 أمام نظيره الرئيس المنتهية ولايته المنصف المرزوقي وانتخب بنسبة 55.68% رئيساً سادساً للبلاد ، وتسلم مهام منصبة رسمياً في الحادي والثلاثين من ديسمبر لعام 2014  
- كان له دور هام في مرحلة الانتقال الديمقراطي في تونس، إثر الأزمة السياسية التي عرفتها البلاد في 2013 وانتهاج سياسة التوافق التي جمعته مع راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، ومكونات سياسية أخرى.
- أثار مقترح الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، بتقديم مشروع قانون يتعلق بالميراث والمساواة بين الرجل والمرأة، للبرلمان، غضب قيادة حزب النهضة التونسي، إذ يهدد المشروع مكانة إخوان تونس".
-  واجه الإخوان فى كتاب "تونس: الديمقراطية في بلاد الإسلام"، والذى جاء ثمرة سلسلة من الحوارات مع الصحفية، أرليت شابو، وأكد الرئيس التونسى فيه أن الإخوان غير مؤهلين لإدارة الحكم، وأنهم لا يريدون لتونس أن تكون جمهورية، وإنما يريدون الخلافة، كاشفا أنه لم يكن ليفتح حوارا مع راشد الغنوشى، زعيم حركة النهضة التونسية، لولا إعلانه هو وأعضاء الحركة تخليهم عن جماعة الإخوان.
- وجه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، التحية لمصر في أثناء فعاليات القمة العربية الـ30، المنعقدة في العاصمة التونسية قائلًا: "قبل أن أعطي الكلمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، أتوجه بتحية لشعب مصر الأبي وأذكر بالبيت الخالد الذي قاله حافظ إبراهيم، كَم ذا يُكابِدُ عاشِقٌ وَيُلاقي ...  في حُبِّ مِصرَ كَثيرَةِ العُشّاقِ".
- دعا إلى مراجعة قوانين تسمح للمرأة بالحق في الميراث مثل الرجل، والزواج من أجنبي غير مسلم، لأن ذلك لا يتعارض مع الدين والدستور
- ألّف الباجي قائد السبسي كتاباً تحت عنوان "الحبيب بورقيبة المهم والأهم" ليتحدّث به عن أسرار المشاهد السياسيّة والاجتماعية للرئيس التونسي الحبيب بورقيبة، كما يُقدّم تفصيلاً حول الحياة الكفاحية والنضالية للسلف الذين لم ينصفهم التاريخ، وبالإضافة إلى ذلك يتطرّق الكتاب إلى الحياة التونسية قبل الاستقلال وبعدها، ودور الحبيب بورقيبة في بناء الدولة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تونس

إصابة الرئيس التونسى بوعكة

مناهضة السبسى للإخوان

مناصرة السبسى للمرأة

محطات حياة السبسى

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