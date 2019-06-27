انفاق 35 مليون جنيه على المراكز الإسلامية والموفدين فى 2018 / 2019

كشفت وزارة الأوقاف، عن أن إجمالى نفقاتها على المراكز الإسلامية والموفدين لمختلف دول العالم للعام 2018 / 2019 ، والتى بلغت أكثر من 35 مليون جنيه، تم تخصيص نحو 15 مليونًا منها للمراكز الإسلامية والموفدين بقارة أفريقيا للعام نفسه، بالإضافة إلى عشرات المكتبات التى تم إهداؤها لكثير من المراكز على مستوى العالم .

وأكدت الوزارة فى بيان اليوم، أنه سيجرى خلال العام المالى 2019 / 2020م إتمام المرحلة الثانية من المركز الإسلامى بدار السلام بدولة تنزانيا، كما تمت الموافقة على تحسين رواتب المعلمين والعاملين التنزانيين بالمركز بداية من شهر يوليه 2019 م.

وأضافت الوزارة، أن المخصصات تأتى فى إطار رسالة وزارة الأوقاف المصرية لنشر الفكر الوسطى المستنير ، وبيان القيم الأخلاقية والإنسانية والحضارية فى ديننا السمح، وتصحيح المفاهيم الخاطئة عنه، ومواجهة وتفكيك الفكر المتطرف أينما كان.