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الهندسة الإلكترونية بالمنوفية تتقدم فى تصنيف شنغهاى الصينى للتخصصات ٢٠١

الخميس، 27 يونيو 2019 11:06 م
الهندسة الإلكترونية بالمنوفية تتقدم فى تصنيف شنغهاى الصينى للتخصصات ٢٠١ الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية
المنوفية _محمد فتحى

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أعلن الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية أن كلية الهندسة الإلكترونية بمنوف تقدمت فى تصنيف شنغهاى للتخصصات 2019 فى مجال الهندسة الكهربية الإلكترونية فى المرتبة (401 - 500)، وحققت فى مجال هندسة الاتصالات المرتبة(201 – 300).

وجه مبارك التهنئة لباحثى الكلية، والشكر لمجهوداتهم مشيدا للتقدم الذى تشهده الجامعة فى التصنيفات الدولية، وأهمية استمرار العمل والتطور بجميع الكليات، لتحقيق مراكز متقدمة وتحقيق مستوى أعلى فى النشر العلمى فى مختلف التخصصات  وتطوير العملية التعليمية والبحثية على مستوى جميع الجامعات.

وجدير بالذكر أن تصنيف "شنغهاي" اعتمد فى تصنيفه على  نشر الأبحاث في المجلات المفهرسة عالميا خلال الفترة 2013-2017 في منصة "Web of Science & InCites" الأمريكية، وتأثير الاقتباس الموحد وهو نسبة الاستشهاد للأبحاث المنشورة في تخصص أكاديمي خلال الفترة 2013-2017 إلى متوسط الاستشهادات من الأبحاث في نفس الفئة، ويلي ذلك التعاون الدولي وهو عدد الأبحاث المشترك فيها دولتان مختلفتان على الأقل في عناوين المؤلفين مقسومًا على العدد الإجمالي للأبحاث في موضوع التخصص الأكاديمي للجامعة خلال الفترة 2013-2017، ثم عدد الأبحاث المنشورة في أهم المجلات في موضوع التخصص الأكاديمي لجامعة خلال الفترة 2013-2017، وأخيراً عدد أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على جائزة مهمة في موضوع أكاديمي.

 


المنوفيه

جامعه المنوفيه

كليه الهندسه

تصنيف شنغهاى الصينى

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