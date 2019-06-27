المبعوث الأممى لسوريا: نعمل مع واشنطن وموسكو لدفع عملية السلام السورية

جنيف /أ ش أ/

قال المبعوث الأممى إلى سوريا "جير بيدرسن"، إنه يسعى لتحقيق تفاهم أعمق بين روسيا والولايات المتحدة لدفع عملية السلام السورية.

وأضاف بيدرسن - فى تصريحات صحفية بجنيف، أوردتها قناة (العربية الحدث) اليوم الخميس - أنه يريد جمع مجموعة من الدول المؤثرة لدعم عملية السلام، منها الدول الخمس دائمة العضوية فى مجلس الأمن الدولى ومجموعتان من الدول النشطة سياسيًا فى سوريا.

وكان المرصد السورى لحقوق الإنسان قد أفاد بمقتل 7 مدنيين بغارات شنتها طائرات تابعة للجيش السورى على مناطق عدة بينها أطراف مدينة إدلب.

وتعمل روسيا، إلى جانب شريكيها الرئيسيين فى إطار صيغة أستانا (تركيا وإيران) والمبعوث الأممى الخاص إلى سوريا (جير بيدرسن)، على تشكيل لجنة دستورية مشتركة بين الأطراف السورية تهدف إلى وضع رؤية لإصلاح دستورى فى سوريا.