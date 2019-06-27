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الكشف على 1339 مواطنا خلال قافلة طبية مجانية بأسوان

الخميس، 27 يونيو 2019 11:32 م
الكشف على 1339 مواطنا خلال قافلة طبية مجانية بأسوان جانب من القافلة الطبية
أسوان - عبد الله صلاح

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تابع اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، نتائج فعاليات القافلة الطبية المجانية التى نظمتها مديرية الصحة على مدار يومين بقرية خريت (1) ،بمركز نصر النوبة تنفيذاً المبادرة الرئاسية (حياة كريمة).

ومن جانبه أوضح الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان بأن القافلة الطبية إستهدفت توقيع الكشف المجانى على 1339مواطن ومواطنة من أهالى القرية ، بالإضافة إلى إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية لـ 225 شخصا.

وأشار إلى أن فعاليات القافلة تضمن أيضاً عقد ندوات تثقيف صحى لأكثر من 310 سيدة بالقرية، علاوة على صرف الأدوية للحالات المرضية بالمجان.

 


اسوان

قافلة طبية

قرية خريت

الصحة

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