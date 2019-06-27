القصة الكاملة وراء جريمة إطلاق شاب النار على أسرته بالكامل فى دمياط

دمياط - عبده عبد البارى

ألقت مباحث مركز شرطة الزرقا بمحافظة دمياط، القبض على شاب أطلق النارعلى أسرته، واعترف المتهم "أ ى خلف" 32 عاما بقتل والده وإصابة والدته وشقيقه الأصغر.

وتبين أن المتهم تم إنهاء خدمته العسكرية نظرا لمرضه النفسى، وكان يتلقى العلاج على فترات متقطعة داخل إحدى مستشفيات الأمراض النفسية بمدينة المنصورة، وبتفتيش منزله عثر على أداة الجريمة، وشهادات وروشتات وتقارير طبية تثبت تلقيه العلاج النفسى بعددا من المستشفيات والمصحات النفسية، كما عثرعلى شهادة إنهاء خدمته العسكرية لكونه مريض نفسى.

وأكد المتهم لمباحث مركز شرطة الزرقا، أنه قال لوالده أنت مش أبويا وأطلق عليه النار وقال لوالدته انتى مش أمى وأطلق النارعليها، كما قال لشقيقه الأصغر أنت مش أخويا وأطلق النارعليه هو الآخر.

البدايه تلقى مركز شرطة الزرقا بمحافظة دمياط، بلاغا من أهالى قرية شرمساح، بقيام شاب مختل بإطلاق النار على أسرته، ما تسبب فى وفاة والده وإصابة والدته وشقيقه، واستقبلت مشرحة مستشفى الزرقا المركزى، جثة يوسف عوض خلف 55 عاما مصاب بطلق نارى فى الرأس، بينما تتلقى الأم علاجها هى ونجلها إسلام يوسف عوض خلف 26 سنة وحالتيهما مستقرة.