الفراعنة يضمن التأهل لدور الـ16.. كيف علقت صحافة العالم على مباراة الكونغو؟

أبرزت وسائل الإعلام العالمية فوز المنتخب الوطنى لكرة القدم على منتخب الكونغو الديمقراطية، فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد القاهرة منذ قليل، والتى انتهت بنتيجة هدفين مقابل لا شئ ، وليحسم بذلك الفراعنة تأهلهم لدور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية "كان 2019".



تقرير يوروسبورت بعد نهاية المباراة

وافتتح سجل أهداف الفراعنة خلال اللقاء، ظهير استون فيلا الإنجليزى، أحمد المحمدى فى الدقيقة 25، ليسجل نجم نادى ليفريول الإنجليزى محمد صلاح هدف الفراعنة الثانى قبل نهاية الشوط الأول من المباراة.

وخلال الشوط الثانى، هدد منتخب الكونغو مرمى حارس المنتخب محمد الشناوى مرات عدة، إلا أنه لم يتمكن من تسجل أى أهدف أمام صمود دفاع الفراعنة وتألق الحارس.

وبنتيجة المباراة يحتل المنتخب المصرى صدارة مجموعته، ليضمن بذلك التأهل لدور الـ16، قبل مباراته المرتقبة مع أوغندا.



ديلى ستار عن فوز الفراعنة .. نبأ غير سار لجماهير ليفربول

وعلقت صحيفة ديلى ستار البريطانية على فوز الفراعنة بقولها إن تسجيل صلاح فى المباراة وضمانه صعود منتخب بلاده لدور الـ16 ليس بالنبأ الجيد لفريق ليفربول وجماهيره، حيث أن استكمال المنتخب الوطنى ـ من وجهة نظر الصحيفة ـ مشواره فى البطولة يعنى المزيد من الإرهاق لصلاح خلال الموسم المزدحم بالفعل الذى اختتمه صلاح بنتزاعه كأس دورى أبطال أوروبا.



بأقدام المحمدى وصلاح الفراعنة يعبرون لدور الـ16 ـ الجارديان

بدورها ، أبرزت صحيفة الجارديان البريطانية تأهل الفراعنة بعنوان "بأقدام صلاح والمحمدى.. الفراعنة فى دور الـ16".