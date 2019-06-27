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السيسى يشارك فى قمة صينية أفريقية مصغرة بأوساكا قبل انطلاق "مجموعة العشرين"

الخميس، 27 يونيو 2019 01:29 م
السيسى يشارك فى قمة صينية أفريقية مصغرة بأوساكا قبل انطلاق "مجموعة العشرين" الرئيس عبد الفتاح السيسى
أوساكا- محمد الجالى

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ينتظر الرئيس عبد الفتاح السيسى، غدا الجمعة، جدول أعمال مكثف فى إطار زيارته الحالية لليابان.
 
ويشارك الرئيس السيسى في الجلسة الافتتاحية لقمة مجموعة العشرين التي تعقد في مدينة أوساكا اليابانية على مدى يومين.
   
 
وقال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، فى تصريحات للوفد الصحفي المرافق للرئيس، ان الرئيس السيسي سيشارك قبل انطلاق القمة في قمة صينية- افريقية مصغرة يشارك فيها أيضا الرئيس الصيني ورؤساء جنوب أفريقيا والسنغال والأمين العام للأمم المتحدة.
 
 ويشارك الرئيس السيسي أيضا غدا في جلسة عمل حول الاقتصاد العالمي والتجارة والاستثمارات، وكذلك جلسة عمل حول الابتكار والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، وهو الموضوع الذي توليه مصر أهمية كبري في ظل الجهود التي تقوم بها فيما يتعلق بالاقتصاد الرقمي والحكومة الاليكترونية وجهود نقل الحكومة للعاصمة الادارية الجديدة لتطوير عملها على اسس سليمة.
 
 
وأضاف "راضى"، ان الرئيس السيسي سيعقد غدا مباحثات ثنائية مع عدد من رؤساء الدول المشاركين في قمة العشرين.
 
 كما يشارك الرئيس السيسي في عشاء العمل الرسمي الذي يقيمه رئيس وزراء اليابان شينزو آبي لرؤساء الدول والحكومات المشاركين في قمة العشرين.

الرئيس السيسي

قمة صينية أفريقية

مجموعة العشرين

أوساكا

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