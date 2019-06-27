السلطات النمساوية تنتشل جثمان سيدة من تحت أنقاض مبنى سكنى إنهار وسط فيينا

فيينا (أ ش أ)

انتشلت السلطات النمساوية، اليوم الخميس، جثمان سيدة من تحت أنقاض مبنى سكنى إنهار أمس إثر وقوع انفجار ناجم فيما يبدو عن تسرب للغاز فى وسط فيينا، فيما ارتفع عدد المصابين بالحادث إلى 14 شخصا.

ونقلت شبكة "ايه بى سى" الأمريكية عن كريستيان فيلر المتحدثة باسم خدمات الإطفاء بفيينا قولها: إن الكاميرات التى يتم استخدامها للتفتيش تحت الأنقاض رصدت شخصا آخر يعتقد أنه فارق الحياة، فيما جارى محاولات انتشاله.

وقد تسبب الانفجار فى إصابة 14 شخصا، بينهم اثنان فى حالة خطيرة، وقد طوقت الشرطة منطقة الانفجار، حيث تجرى القوات تحقيقات للوقوف على ظروف وملابسات الحادث.

وكانت الشرطة النمساوية أعلنت أمس الأربعاء، ارتفاع حصيلة المصابين جراء انهيار المبنى إلى 12 شخصًا، موضحة أن الانفجار وقع فى الساعة (30ر4) بالتوقيت المحلى وسط العاصمة النمساوية، حيث وصلت سيارات الإسعاف فورا إلى منطقة الانفجار لمساعدة المصابين.