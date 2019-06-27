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السفارة الفرنسية بتونس تنصح رعاياها بتوخى الحذر

الخميس، 27 يونيو 2019 02:54 م
السفارة الفرنسية بتونس تنصح رعاياها بتوخى الحذر تفجير تونس
كتبت – هناء أبو العز

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نشرت  وكالة بانا للصحافة، تصريحا من مصدر دبلوماسي في تونس العاصمة، يفيد  بأن السفارة الفرنسية نصحت رعاياها بتفادي أي تنقل داخل العاصمة.
 
وأصدرت وزارة الداخلية التونسية، بيانًا على موقعها الرسمى، طلبت فيه وسائل الإعلام، بالحصول على معلوماتهم عن العمليات الإرهابية، وهويات منفذيها والمصابين من المصادر الرسمية للوزارة فقط.
 
وأعلنت الوزارة فى بيانها، أن عملية شارل ديجول بالعاصمة، أسفرت عن  إستشهاد رجل أمن من بين المصابين الخمسة المدنيين والأمنيين.
 
كما تُفيد الوزارة أن كافة الوحدات الأمنية على أهبة وإستعداد تام للتصدي لكل ما من شأنه أن يمس من أمن وإستقرار البلاد.
 
كما أصدرت الوزارة بيانًا قبل ساعة، أشارت فيه إلى تفجير الساعة 11 صباحًا، حين قام شخص بتفجير نفسه قبالة إدارة شرطة مكافحة الإرهاب،  بالقرجاني.
وأسفرت العملية عن أربع إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف رجال الأمن، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.
 
 وفى بيان ثالث قالت وزارة الداخلية  أن تفجير الساعة 10.50 صباحًا،  أقدم فيه شخص على تفجير نفسه بالقرب من دورية أمنية بنهج شارل ديجول بالعاصمة.
ولم تسفر العملية إلا عن إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف رجلى أمن و3 مدنيين، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج
 

تونس

السفارة الفرنسية فى تونس

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الاذاعة التونسية

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