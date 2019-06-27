الرئيس اللبنانى: ماضون فى إجراء الإصلاحات وتصحيح أداء مؤسسات الدولة

بيروت أ ش أ

أكد الرئيس اللبنانى ميشال عون، أنه ماض فى عملية تصحيح أداء مؤسسات الدولة والعاملين فيها، مشيرا إلى أهمية الخطوات الإصلاحية التى التزم لبنان بتنفيذها خلال مؤتمر باريس الدولى لدعم الاقتصاد والبنى التحتية اللبنانية (سيدر).

وقال عون -فى تصريح اليوم الخميس-: "مكافحة الفساد فى الدولة ليست عملية موسمية وإنما هى ممارسة دائمة تتشارك فيها مؤسسات الدولة مع المواطنين الذين يفترض أن يكونوا إلى جانب الهيئات الرقابية، والتى تمثل العين الساهرة على مصلحة لبنان وسمعة مؤسساته كافة".

وأقر مجلس النواب اللبنانى فى جلسته التشريعية التى عقدت بالأمس قانونًا لإنشاء (الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد) فى سبيل تعزيز جهود مكافحة الفساد فى إدارات الدولة وتعزيز الحوكمة.

وشدد الرئيس اللبنانى على أنه لن يكون هناك ثمة تساهل مع مرتكبى المخالفات القانونية والأنظمة والإجراءات، وأن القول الفصل فى هذا الأمر سيكون للهيئات القضائية وأجهزة الرقابة.

وأشار إلى أن الإصلاحات التى تعهد بها لبنان فى مؤتمر سيدر، جاءت انطلاقا من "قناعة ذاتية لبنانية" بأهمية تصحيح الخلل حيثما وجد.

واستضافت العاصمة الفرنسية باريس فى شهر أبريل 2018 مؤتمر سيدر الذى أسفر عن منح وقروض ميسرة قدمتها الدول الداعمة والمؤسسات الدولية، بقيمة تقارب 12 مليار دولار لصالح لبنان لدعم اقتصاده والبنى التحتية به، شريطة إجراء إصلاحات اقتصادية وإدارية وهيكلية.