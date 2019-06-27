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الخارجية الروسية: محاولات الانقلاب لا تفيد فى إنهاء الأزمة الفنزويلية

الخميس، 27 يونيو 2019 04:51 م
الخارجية الروسية: محاولات الانقلاب لا تفيد فى إنهاء الأزمة الفنزويلية فنزويلا
أ ش أ

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 قال نائب مدير إدارة الإعلام والصحافة بوزارة الخارجية الروسية أرتيوم كوجين، إن محاولة الانقلاب التي شهدتها فنزويلا يومي 23 و24 يونيو الجاري لا تفيد في تجاوز الأزمة السياسية في البلاد.
 
وأضاف كوجين - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الخميس  - أن الخارجية الروسية أخذت بعين الاعتبار معلومات حول محاولة انقلاب جديدة في فنزويلا كان يتم الاستعداد لها؛ للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو والأشخاص المقربين منه، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال تخريب لزعزعة الاستقرار في البلاد. 
 
وشدد على أن هذه النوايا العدوانية لا تخدم البحث عن سبل الخروج من الأزمة والذي يجرى حاليًا في إطار الحوار بين الحكومة والمعارضة في ظل المساعي الحميدة للنرويج، داعيًا الجميع إلى عدم فرض وجهات نظرهم أو شروط يزعم أنها تقود إلى حلول ما، على المشاركين في المفاوضات ومنظميها.
 
وأكد أن بلاده لا يمكن أن تقبل موقف المبعوث الأمريكي الخاص بالشأن الفنزويلي "إليوت أبرامز،" مشددًا على ضرورة استثناء استخدام القوة من الخيارات "المطروحة على الطاولة" في الملف الفنزويلي.
 
وأعلن وزير الاتصالات والإعلام الفنزويلي "خورخي رودريجيز"، في وقت سابق، إحباط مخطط لاغتيال الرئيس نيكولاس مادورو، والانقلاب على السلطات الشرعية في فنزويلا.
 

فنزويلا

خورخي رودريجيز

روسيا

المبعوث الأمريكي

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