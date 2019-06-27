التعليم تكشف لأسامة كمال عن مدرسة فنية متقدمة بالشروق

كتب عامر مصطفى

قالت حبيبة عز مستشارة، وزير التربية والتعليم، ومنسق مشروع إصلاح التعليم، إنه سيتم تشغيل المدرسة في مقر مدرسة الشروق الفنية المتقدمة، وهذه واحدة من مدارس التربية والتعليم بمدينة الشروق بالقاهرة .

وأضافت في مداخله هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج مساء DMC اليوم، الخميس، أن الطلاب سوف يجتازون اختبارات التقدم، موضحة أنه يمكن للطلاب الراغبيبن في الالتحاق بمدارس التعليم الفني معرفة كل الشروط من خلال الموقع الالكتروني للوزارة .

وأكد كمال ان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وقعت بروتوكول تعاون مع شركة أي بي إم IBM، ومؤسسة الألفى، لإطلاق أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية متخصصة فى مجال تكنولوجيا المعلومات، وهذا فى إطار اهتمام الدولة، وسعى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لتطوير التعليم الفنى بمصر.