التعليم: امتحان الدور الثانى لأولى ثانوى ورقيا لما درسه الطالب بالترم الثانى فقط

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إجراءات عقد امتحانات المحاولة الثانية، لنهاية الفصل الدراسى الثانى للصف الأول الثانوى للعام الدراسى 2018/2019، التى تنطلق بداية من 14 يوليو 2019 حتى 27 يوليو 2019.

ووجهت وزارة التربية والتعليم، فى الخطاب المرسل من قطاع التعليم العام إلى المديريات التعليمية بالمحافظات، بعقد امتحان المحاولة الثانية للصف الأول الثانوى ورقيًا، فى ما درسه الطالب فى الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2018/2019، وضرورة إنهاء إجراءات طباعة الاختبار الورقى المعد لامتحانات يوليو 2019 فى أسرع وقت، والالتزام بالتوقيتات الزمنية المعلنة بجدول الامتحان المعتمد.

وشددت الوزارة على ضرورة اتباع كل الإجراءات المعتادة والمنظمة لأعمال سير الامتحانات بكافة اللجان، طبقًا للقرارات الوزارية واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات، وإعداد كشوف مناداة وأرقام جلوس وتوزيع اللجان وتحضير الملاحظين، وإعداد محاضر فتح وغلق اللجان، والتنبيه على مديرى المدارس بالإعلان عن جدول الامتحان ووضعه فى مكان ظاهر بالمدرسة، وإعلام الطلاب به.

كما وجه الخطاب مديرى المدارس إلى القيام بإعداد كشوف بالطلاب الذين يستوجب عليهم أداء اختبارات المحاولة الثانية، والمقرر عقدها بداية من 14 يوليو 2019، وإبلاغ الطلاب بالمواد الملزمين دخولها فى المحاولة الثانية.

وأوضحت الوزارة أن المواد الدراسية التى يمتحن فيها الطالب وهى غير مضافة للمجموع الكلي، وغير مدرجة فى جدول الامتحان، تعلن نتيجتها فى المدارس، سواء فى امتحان شهر مايو الماضى، أو امتحان المحاولة الثانية الذي سيعقد فى شهر يوليو المقبل.