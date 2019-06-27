التخلص الآمن من 12 طن مخلفات طبية خطرة بالحرق فى الوادى الجديد

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، عن إعدام والتخلص بشكل آمن وصحي وبيئي من 12طن و 140 كجم مخلفات ونفايات طبية خطرة.

أكدت وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، الدكتورة السيدة علي مشرف، أن كمية المخلفات والنفايات الطبية K التي تنتج بشكل يومي على مستوى المحافظة هي 235 كجم تقريبًا، ويجري التخلص منها بشكل بيئي وآمن صحيًا عن طريق 4 محارق طبية في مراكز الفرافرة وبلاط وباريس والخارجة، بعد نقلها من خلال 5 سيارات مجهزة ومعدة لهذا الغرض.

وأضافت "مشرف"، أن المديرية تمتلك 4 محارق، وجرى معالجة 5155 كجم نفايات طبية بالخارجة، و4300كجم بمحرقة مركز باريس باريس، 1900 كجم بمحرقة مركز بلاط، ومعالجة وإعدام 785كجم نفاية طبية خطرة بمحرقة الفرافرة.

وأضافت وكيل وزارة الصحة، أنها شكلت لجنة للمرور على المستشفيات والمنشآت الطبية المختلفة، للتأكد من حسن سير العمل، والالتزام بالسلامة والصحة المهنية، شملت المستشفيات والوحدات الطبية القروية.