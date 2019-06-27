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البيت الأبيض يستضيف "قمة التواصل الاجتماعى" 11 يوليو المقبل

الخميس، 27 يونيو 2019 01:03 م
البيت الأبيض يستضيف "قمة التواصل الاجتماعى" 11 يوليو المقبل دونالد ترامب الرئيس الأمريكى
واشنطن /أ ش أ/

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تستضيف الولايات المتحدة الأمريكية قمة القادة الرقميين لشبكات التواصل الاجتماعى الشهر القادم؛ وسط تصعيد الهجوم من جانب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على الشبكات الكبرى فى هذا المجال مثل "جوجل" و "فيسبوك" و "تويتر"؛ وذلك وفقا لما أعلنه البيت الأبيض اليوم الخميس.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جود دير، إن هذه القمة ستعقد يوم 11 يوليو المقبل، وستركز على الفرص والتحديات أمام البيئة الرقمية الراهنة، دون تحديد من تم توجيه الدعوة إليه فى تلك القمة.

وتتزامن القمة مع إعلان ترامب أن على الحكومة الفيدرالية رفع دعاوى قضائية ضد بعض عمالقة التكنولوجيا فى بلاده، واتهم كلا من "جوجل" و "فيسبوك" و "تويتر" بالتحيز ضده، وهو الاتهام الذى نفته تلك الشركات مرارا.

وألمح الرئيس الأمريكى إلى أن تلك الشركات ربما ترتكب مخالفات لقوانين مكافحة الاحتكار، كما كان اقترح مطالبتها بسداد غرامات ضخمة جراء ذلك.

وكان الرئيس الأمريكى ـ الذى يتابعه ملايين عبر صفحته على شبكة "تويتر" ـ قال إن تلك الشبكة تضع صعوبات أمام متابعة المزيد من الأشخاص له، وأنه لو أصبح منتميا للحزب الديمقراطى لصار لديه أضعاف المتابعين.

 


البيت الأبيض

أخبار أمريكا

قمة التواصل الاجتماعى

يوليو المقبل

التواصل الاجتماعى

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