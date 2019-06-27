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الاتحاد الأوروبى يخطط لتخفيف القيود عن الواردات الغذائية من فوكوشيما اليابانية

الخميس، 27 يونيو 2019 03:15 م
الاتحاد الأوروبى يخطط لتخفيف القيود عن الواردات الغذائية من فوكوشيما اليابانية دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبى
طوكيو /أ ش أ/

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أعلن مسئولون يابانيون، اليوم الخميس، أن الاتحاد الأوروبى يخطط لتخفيف القيود على بعض المنتجات الغذائية اليابانية الواردة من مناطق تأثرت بكارثة فوكوشيما النووية التى وقعت عام 2011.

وذكرت شبكة "إيه بى سي" الأمريكية أن رئيس المجلس الأوروبى دونالد توسك ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر نقلا تلك الخطط إلى رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى خلال المحادثات قبيل بدء قمة مجموعة العشرين المنعقدة فى اليابان.

وأخبر يونكر رئيس الوزراء اليابانى أن القرار جاء بعد تحليل البيانات الواردة من اليابان. وقال قادة الاتحاد إنهم يخططون للتوصل إلى توافق بين الدول الأعضاء وأنه من المتوقع الوصول إلى نتيجة إيجابية خلال شهور. من جانبه، أعرب آبى عن أمله فى أن يتم رفع الحظر كليا فى وقت مبكر وأن الشفاء التام من كارثة 2011 هو رغبة عميقة لليابان.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبى يقع بين 22 دولة ومنطقة تحظر منتجات الزراعة والأسماك من فوكوشيما و10 مقاطعات أخرى قريبة منها بعد انهيار المحطة النووية وتسرب الإشعاع الذى تسبب فى تلوث النباتات والتربة والكائنات البحرية.

وكانت اليابان أنشأت نظام لمراقبة الإشعاع منذ الحادث وضع حدودا أكثر صرامة من المعايير الدولية، كما بذلت الحكومة جهودا مكثفة لإزالة التلوث من الغابات والمزارع وغيرها من المناطق.

 


الاتحاد الأوروبى

الواردات الغذائية

فوكوشيما اليابانية

اليابان

أخبار اليابان

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