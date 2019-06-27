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الإفتاء لضمان استقرار الحياة الزوجية: لا تجعلوا أسركم مرتعًا لتلقى النصائح

الخميس، 27 يونيو 2019 04:56 م
الإفتاء لضمان استقرار الحياة الزوجية: لا تجعلوا أسركم مرتعًا لتلقى النصائح دار الإفتاء المصرية - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجب على الزوجين ، أن يكونا أكثر حكمة، وألا يجعلا أسرتهما البسيطة الناشئة مرتعًا لتلقي النصائح ، من هذا أو ذاك ممن ليس له أحيانًا علاقة بالموضوع، وأن يتعلما أن النصيحة لا تؤتى ثمارها في الحياة الزوجية، إلا إذا كانت هناك حاجة إليها.

ودعت دار الإفتاء  ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، اليوم الخميس، الزوجين لأن يدركا أن من ينصحهما يرى الموضوع من وجهة نظره الشخصية؛ حتى وإن كان أقرب أقربائهما مثل الأم، وهكذا ربما يغيب عنه بعض الجوانب ، ومن ثَم تصير نصيحته قليلة الفائدة ضعيفة الأثر".

جاء ذلك ضمن هاشتاج أطلقته دار الإفتاء تحت عنوان "#من_أجل_أسرة_سعيدة"، لنشر عدد من النصائح للزوجين لضمان السعادة والاستقرار الأسرى.


السعاده الزوجيه

استقرار الاسر

الافتاء

دار الافتاء

المشاكل الزوجيه

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