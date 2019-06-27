الأمن اللبنانى يحبط تهريب 30 سوريا إلى داخل الأراضى اللبنانية

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تمكنت أجهزة الأمن اللبنانية من إحباط عملية لتهريب 30 شخصا يحملون الجنسية السورية، إلى داخل الأراضي اللبنانية، بعدما كانوا قد تسللوا عبر الحدود المشتركة للبلدين.

وألقت شعبة المعلومات (الاستخبارات) بجهاز قوى الأمن الداخلي، القبض على مهربين اثنين، أحدهما لبناني وتبين أنه مطلوب في عدد من القضايا كما ضبط بحوزته كميات من المخدرات (حشيش وحبوب كبتاجون) والآخر سوري، حيث تبين إنهما ممن يقومون على تهريب الأشخاص إلى الداخل اللبناني عبر الحدود اللبنانية - السورية.

وذكر جهاز قوى الأمن الداخلي أن شعبة المعلومات أحبطت عملية التهريب التي جرت عبر بلدة (الصويري) في منطقة البقاع الحدودية، بعدما أقدم المتسللون على الدخول إلى الأراضي اللبنانية خلسة.

وأشار إلى أنه جرى إحالة جميع الأشخاص المتسللين والمهربين، إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.