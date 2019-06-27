الأمن الأرجنتينى يضبط نحو ألف قطعة سلاح نارى

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ضبطت قوات الأمن الأرجنتينية عتادًا من الأسلحة النارية الخفيفة يقارب عددها بنحو ألف قطعة سلاح ناري.

وذكرت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الإخبارية الأمريكية اليوم الخميس أن ذلك تم خلال عملية أمنية شهدت اعتقال 17 شخصًا وأكثر من 50 مداهمة.

وتمكنت الشرطة من فك لغز تحركات المجموعة الإجرامية، التي قامت بتهريب الأسلحة من الولايات المتحدة وأوروبا والأرجنتين، قبل إرسالها إلى البرازيل عن طريق باراجواي.

وسوف تساعد عملية حجز الأسلحة في الحد من أعمال العنف في باراجواي والبرازيل، حيث يستعمل مهربو المخدرات هذا النوع من الأسلحة، بحسب وزيرة الأمن الأرجنتيني باتريشيا بولريتش.

ومن بين الأسلحة المحجوزة مسدسات رشاشة من فئة (كولت أم 4 عيار 5.56)، و(أي كي 47)، وكانت هذه الأسلحة قد أرسلت من الولايات المتحدة إلى الأرجنتين على دفعات.