اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الخميس، على رأسها، مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات

مصر تُدين التفجيرين الانتحاريين فى العاصمة التونسية

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

اعتماد نتيجة العينة العشوائية لامتحان الفيزياء للثانوية بنسبة نجاح 85.4 %

رئيس الوزراء يصدر قرارا بإجازة رسمية الأحد المقبل بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

أسعار الذهب تتراجع جنيهان وعيار 21 يسجل 648 جنيها للجرام

الرئاسة التونسية: استقرار الحالة الصحية للسبسى داخل المستشفى العسكرى

الأرصاد: انكسار بحرارة الجو 3 درجات يبدأ غدا لمدة 72 ساعة مقبلة

تطورات جديدة فى أزمة عمرو وردة بمعسكر الفراعنة