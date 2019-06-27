استئصال بروستاتا لمسن تزن 370 جراما بمستشفى المحلة العام

الغربية – مصطفى عادل

اجرى الدكتور هشام فتحي رئيس قسم المسالك البولية بمستشفى المحلة العام بمحافظة الغربية، جراحة ناجحة فى استئصال أكبر بروستاتا متضخمة تزن 370جرام لمريض يبلغ من العمر 62عاما، بعد إصابة المريض بورم حميد تسبب فى تضخم المرارة.

وكشف "فتحي" لـ"اليوم السابع" أن الحجم الطبيعي للبروستاتا يتراوح من 20لـ40جراما، وتبدأ اعراض تضخم البروستاتا من 50جراما، مضيفا ان المريض شعر خلال الفترة الاخيرة بآلام شديدة وصعوبة فى التبول وعدم استطاعته النوم.

وأضاف أنه تم اجراء فحوصات للمريض وتجهيزه لإجراء العملية بمستشفى المحلة العام، وضم الفريق الطبي كلا من دكتور هشام فتحي رئيس قسم المسالك البولية بالمستشفى، والدكتور وسيم عيسي استشاري المسالك البولية، وطاقم التخدير الدكتور مصطفي سليمان استشاري التخدير تحت إشراف الدكتور جمال شادي مدير المستشفى.

وأشار إلى أن المريض حالته الصحية جيدة، وسيخرج من المستشفى بعد غد السبت بعد الاطمئنان عليه.