إندبندنت: نواب بريطانيون يطرحون خطة لعرقلة بريكست بدون اتفاق

قالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية إنه من المتوقع أن يطلق البرلمان البريطانى محاولة جديدة لمنع رئيس الوزراء القادم فى الدفع بسياسة بريكست بدون اتفاق من خلال التهديد بقطع التمويلات الحيوية للوزارات الحكومية.

وأوضحت الصحيفة أن الخطة غير الحزبية بقيادة النائب المحافظ دومنيك جريف والنائبة البارزة بحزب العمال مارجريت بيكيت، تهدف إلى إجبار زعيم المحافظين القادم على الفوز بموافقة البرلمان لمغادرة الاتحاد الأوروبى بدون اتفاق. وبموجب الخطة، فإن البرلمان سيقطع التمويل عن الوزارات الحكومية لو فشل رئيس الحكومة فى القيام بذلك.

وكان بوريس جونسون، الأوفر حظا لخلافة تريزا ماى فى زعامة المحافظين، قد قال هذا الأسبوع إن بريطانيا ستغادر الاتحاد الأوروبى فى 31 أكتوبر المقبل بكل حزم، مما زاد من مخاطر سيناريو الخروج بدون اتفاق.

ولم يستبعد جونسون، وزير الخارجية الأسبق، تعليق البرلمان من أجل مغادرة الاتحاد الأوروبى دون موافقة مجلس العموم، لكنه قال أن احتمال البريكست بدون اتفاق مليون أمام واحد.

لكن النائب جريف، الذى شغل منصب النائب العام من قبل، صرح لصحيفة الصن قائلا إن الاقتراح بأنه يمكن أم ينبغى أن نخرج من الاتحاد الأوروبى بدون موافقة مجلس العموم خاطئ بشكل أساسى، كما أنه صراحة غير دستورى. وأضاف أن حقيقة أنه يتم مناقشته كخيار ممكن أمر غير مقبول.