إصابة شخصين باختناق فى حريق هائل بأحدى الكافيهات بالغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة - مى عنانى

أصيب عصر اليوم شخصين بحالات اختناق جراء اشتعال النيران داخل كافيه بمنطقة الكوثر بالغردقة، على الفور تم نقلهم لمستشفى الغردقة العام لتلقى العلاج.

كان ورد بلاغ لغرفة الحماية المدنية بالغردقة يفيد اشتعال النيران فى كافية بمنطقة الكوثر، عل الفور تم الدفع بسيارات الحماية المدينة والإسعاف، وتبين وقوع حريق هائل التهم أركان الكافيه، وقاموا بالسيطرة على الحريق تماما.

وتبين إصابة شخصين بحالات اختناق من العاملين بالكافية، تم نقلهم بسيارة إسعاف لمستشفى الغردقة العام.

وتجرى الحماية المدنية معرفة سبب الحريق وحجم التلفيات الناجمة منه، وحارى تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.