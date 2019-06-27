إحباط تهريب 2.5 كيلو جرام كوكايين و4 ملايين جنيه عبر ميناء القاهرة الجوى

كتب محمود عبد الراضي - محمد أبو عوض

نجحت جهود الأمنية فى إحباط محاولة جلب 2.5 كيلو جرام لمخدر الكوكايين بقيمة 4 ملايين جنيه عبر ميناء القاهرة الجوى.

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى والإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة والسلطات الجمركية عقب تحريات مُسبقة وإتخاذ الإجراءات اللازمة من ضبط راكبة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية قادمة للبلاد حال وصولها لميناء القاهرة الجوى وبحوزتها 2.5 كيلو جرام لمخدرالكوكايين.

وأسفر تفتيشها وفقاً للطرق القانونية عن ضبط كمية من مخدر الكوكايين وزنت "2,500 كيلو جرام" ، مخبأة داخل أذرع الجر المعدنية للحقيبتين، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، وبمواجهتها اعترف بجلبها للمخدر المضبوط لداخل البلاد لتسليمه لأحد العملاء، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى تكثيف الجهود لتحديد القائمين على عملية جلب وتهريب الشحنة داخل البلاد.