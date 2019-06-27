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إحالة الأب المتهم بقتل ابنته أثناء تعذيبها للجنايات

الخميس، 27 يونيو 2019 11:25 ص
إحالة الأب المتهم بقتل ابنته أثناء تعذيبها للجنايات محكمة-أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أحالت نيابة حوادث شرق القاهرة، تحت إشراف أحمد عز الدين المحامى العام، الخميس، الأب المتهم بقتل ابنته أثناء تعذيبها فى عين شمس، للمحاكمة العاجلة.
 
 
وأقر المتهم خلال التحقيقات، أنه كان يغتصب المجنى عليها وشقيقتها التوأم ويعاشرهما معاشرة الأزواج تحت تهديد القتل، على مدار عامين كاملين، مضيفًا أنه بدأ ممارسة الجنس مع ابنتيه منذ عام 2017 وحتى وفاة المجنى عليها.
 
 
واستمعت النيابة لأقوال "سلمى" المجنى عليها الثانية التى كشفت أن والدها عاشرها هى وشقيقتها "المتوفية" معاشرة الأزواج تحت تهديد القتل، وكان ذلك عقب انفصاله عن والدتها، ويوم الواقعة طلب منها ترك شقيقتها تنام وترك الغطاء على وجهها وبالكشف عليها تبين وفاتها.
 
 
كشفت الشرطة أنه عقب ورود بلاغ لقسم شرطة عين شمس بالعثور على جثة الطفلة "سلوى.ى" 12سنة، بالشقة سكنها بدائرة القسم، انتقلت مباحث القسم وتبين أن الجثة مسجاة بسرير غرفة نومها، وبها آثار توثيق باليدين ودماء بالفم وكدمات متفرقة، وبسؤال شقيقتها "سلمى" 12 سنة، قررت تعدي والدها "ياسر. ر"، عامل عليها بماسورة حديدية فأودى بحياتها، بعد أن أبدت رغبتها في زيارة والدتها "مُطلقة من أبيها" وعقب ذلك فك قيدها ووضعها في السرير وانصرف وحال إيقاظها اكتشفت وفاتها وأنه دائم التعدي عليهما لكونه من مدمني المواد المخدرة.
 
 
وتبين من مناظرة الجثة إصاباتها بكدمات بالظهر والصدر وتبين وجود إصابات قديمة بالوجه والبطن واليدين، وتم تحرير محضر بالواقعة، وقررت النيابة حبس الأب المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
 
 

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