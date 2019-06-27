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أهالى قرية قاو يعثرون على رضيع ملقى بجوار ترعة مركز البداري

الخميس، 27 يونيو 2019 09:50 م
أهالى قرية قاو يعثرون على رضيع ملقى بجوار ترعة مركز البداري العثور على رضيع - ارشيفية
أسيوط- هيثم البدرى

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عثر أهالي قرية قاو النواورة بمركز البدارى على رضيع  ملقى بجوار إحدى الترع بالقرية وتم نقله إلى حضانة مستشفى البدارى المركزي.
 
كان العميد حمدي هاشم رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من المقدم محمود بدوى رئيس مباحث مركز شرطة البدارى يفيد ورود بلاغ من أهالي قرية البدارى بالعثور على طفل على قيد الحياة ، وبالانتقال تبين صحة البلاغ وتبين أن الطفل يبلغ من العمر " شهر " تقريبا وتم نقله إلى  حضانة مستشفى البدارى المركزي  وتحرر محضر بالواقعة وجار استكمال الإجراءات القانوينة اللازمة والعرض على النيابة العامة

 

 

 


اسيوط

مركز البدارى

العثور على طفل

طفل بجوار ترعة قاو النوواورة

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