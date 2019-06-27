أمن الجيزة يواصل حملات إعادة الانضباط بمدينة 6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

نفذت مديرية أمن الجيزة، حملة أمنية، استهدفت مدينة 6 أكتوبر، لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، وضبط المخالفين من قائدى السيارات الأجرة والملاكى.

وأسفرت الحملة، عن إزالة ورفع 65 مخالفة تعدى وإشغال طريق، متنوعة بين إعلانات بدون ترخيص، واستاندات خاصة بالمحلات التجارية، بالإضافة إلى تعديات باعة جائلين.

كما حرر ضباط إدارة مرور الجيزة، 177 مخالفة مرورية متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت نيابة 6 أكتوبر التحقيق.