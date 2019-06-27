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أثرياء أمريكيون يدعون لفرض ضرائب إضافية على ثرواتهم

الخميس، 27 يونيو 2019 12:17 م
أثرياء أمريكيون يدعون لفرض ضرائب إضافية على ثرواتهم جورج سوروس
كتبت: إنجى مجدى

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دعا رجال أعمال أمريكيون إلى فرض ضريبة ثروات على الأثرياء داخل الولايات المتحدة وذلك لتعزيز المساواة ومكافحة تغير المناخ.

 

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية، الخميس، فإن عدد من أبرز الأثرياء الأمريكيين بعثوا خطاب مفتوح للمرشحين لسباق الرئاسة 2020، يحثوهم على فرض ضريبة على فاحشى الثراء لتحقيق أهداف مجتمعية تتعلق بالمساواة وقضية تغير المناخ.

 

وقال الموقعون على الخطاب، الذين بينهم الملياردير اليهودى جورج سوروس المعروف بدعمه للحزب الديمقراطى:"هناك مسؤولية أخلاقية واقتصادية ملقاة على عاتق الولايات المتحدة تدفع بها فى اتجاه فرض المزيد من الضرائب على ثرواتنا".

 

ومن الموقعين، البالغ عددهم 18 شخصا، أيضا ورثة والت ديزنى، ومالكى سلسلة فنادق حياة.

 

وارتبطت أسماء الكثير من الموقعين بمبادرات ركزت على مشكلات مثل التغير المناخى واتساع الفجوات المالية بين الأمريكيين.

 

وعلى الرغم من أن أصحاب الدعوة نفوا دعمهم لمرشح بعينه، لكن الدعوة تتفق مع دعوات عدد من المرشحين الديمقراطيين لفرض ضرائب على الأثرياء. وكان بيرنى ساندرز، السناتور الديمقراطى، دعا، فى حملته للانتخابات الرئاسية عام 2016، إلى رفع ضرائب الدخل الفدرالية من أجل توفير تعليم جامعى مجانى ورعاية صحية شاملة للجميع. كما اقترحت منافسته فى حملة الانتخابات الحالية، إليزابيث وارين، ضريبة على الثروة بنسبة 2% تتعلق بالإيرادات البالغة 50 مليون دولار فما فوق.

 

 


الضرائب

الولايات المتحدة

ضريبة الثراء

الانتخابات الامريكية

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