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آبى يدعو الرئيس الصينى لزيارة اليابان الربيع المقبل

الخميس، 27 يونيو 2019 04:47 م
آبى يدعو الرئيس الصينى لزيارة اليابان الربيع المقبل رئيس الصين
أ ش أ

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 دعا رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الرئيس الصيني شي جين بين لزيارة اليابان الربيع المقبل.
 
وذكرت صحيفة نيكاي اليابانية أن شي وآبي التقيا في أوساكا اليوم الخميس حيث واصل الزعيمان العمل على تحسين العلاقات الثنائية بين بلديهما في وقت تمضي فيه الولايات المتحدة قدما بجدول أعمالها التجاري تحت شعار "أمريكا أولاً" في عهد الرئيس دونالد ترمب.
 
وقال آبي "نود أن نرحب بالرئيس شي كضيف رسمي في وقت إزهار الكرز في الربيع المقبل ونتمنى الارتقاء بالعلاقات اليابانية الصينية إلى مستوى أعلى". 
 
ويزور شي أوساكا لحضور قمة مجموعة العشرين التي تبدأ يوم غد الجمعة وتعد هذه الزياره الأولى له لليابان كرئيس صيني.
 
ويأتي الاجتماع بعد زيارة قام بها آبي إلى بكين في شهر أكتوبر الماضي، وهي أول زيارة رسمية يقوم بها زعيم ياباني إلى الصين منذ سبع سنوات. واتفقت الدولتان على العمل معا من أجل تحسين البنية التحتية في الدول النامية، حيث تقود بكين مبادرة الحزام والطريق الخاصة بالربط مع الدول الأخرى من خلال مشاريع البنية التحتية ، بينما تطرح طوكيو رؤية منطقة المحيط الهادئ الهندي مفتوح وحر.
والتقى شي وآبي مرة أخرى في ديسمبر على هامش قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين، وأكدا من جديد تعهدهما بالقيام بزيارات متبادلة كل عام.
 
وتشوب العلاقات بين اليابان والصين بسبب بعض القضايا التاريخية وكذلك التنافس المتبادل وحالة انعدام الثقة. ولا يزال البلدان في حالة نزاع حول جزر سينكاكو التي تسيطر عليها اليابان في بحر الصين الشرقي، والتي تعرفها الصين باسم جزر دياويو وتطالب بها.
وتفوقت الصين بالفعل على اليابان باعتبارها ثاني أكبر اقتصاد في العالم في عام 2010 ولكن شعرت اليابان بالقلق عندما حاولت الصين توسيع سيطرتها على بحر الصين الجنوبي، وهو ممر شحن رئيسي لليابان.
 

الصين

اليابان

أوساكا

شينزو آبي

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